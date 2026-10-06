Afrique de l'Ouest: La BOAD a engagé plus de 100 milliards au Togo ces dernières années

6 Octobre 2026
Togonews (Lomé)

L'énergie figure parmi les secteurs clés des financements de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) au Togo, où ses engagements cumulés dépassent 1 113,1 milliards de Fcfa depuis 1973.

Koffi Ezian, spécialiste senior au Département énergie et ressources naturelles de la Banque, a indiqué que son institution a engagé plus de 100 milliards ces dernières années pour consolider les infrastructures du secteur et répondre à ses urgences.

« Sans une énergie fiable et abordable, les ménages, les services sociaux, les commerces et les industries ne peuvent fonctionner correctement », souligne l'ingénieur.

Les financements de la BOAD visent à améliorer l'accès à l'électricité, à renforcer les capacités de production et à accompagner la transition énergétique.

Le secteur reste pourtant confronté à un défi technique, financier et environnemental.

La réponse de la Banque, dit-il, passe par le renforcement des infrastructures, le développement des interconnexions régionales, l'accélération des énergies renouvelables, la mobilisation de financements innovants et l'amélioration de la gouvernance du secteur électrique.

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