Sénégal: Financement des PME - L'ADEPME et UBA Sénégal explorent de nouvelles pistes de collaboration

6 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

Le Directeur Général de l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), Ismaila Kebe, a tenu une séance de travail avec la Directrice Exécutive de UBA Senegal, accompagnée de ses collaborateurs.

Les échanges ont porté sur le partenariat entre les deux institutions et sur les modalités permettant de faciliter davantage l'accès des entreprises aux solutions de financement. À cette occasion, l'ADEPME a présenté son plan de transformation, ainsi que la version 2 du Guichet Unique de Financement des PME (GUF-PME), conçue pour améliorer la mise en relation entre les PME et les acteurs du financement.

Les représentants de UBA Sénégal ont souligné l'importance de ce partenariat institutionnel et ont soumis de nouvelles pistes d'accompagnement. Celles-ci visent une prise en charge globale des besoins des PME, qu'il s'agisse d'investissements incorporels, corporels ou de solutions de trésorerie.

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