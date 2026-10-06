Congo-Brazzaville: Force montante congolaise - Juste Bernardin Gavet soutenu par ses anciens camarades de lutte

Le collectif des anciens dirigeants de la Force montante congolaise (FMC) a exprimé, le 4 octobre, à Brazzaville sa profonde reconnaissance au chef de l'État et président du comité central du Parti congolais du travail (PCT) pour la nomination de leur camarade, Juste Bernardin Gavet, au poste de préfet du département de la Cuvette.

Dans une déclaration rendue publique, en présence du président du Sénat et secrétaire général honoraire du PCT, Pierre Ngolo et le premier secrétaire de l'Assemblée nationale, Fernand Sabaye, le collectif des anciens dirigeants de la FMC a tenu à saluer cet acte présidentiel qui, selon eux, « consacre l'hommage, l'aval et le militantisme d'un camarade formé à l'école du parti ». Cette nomination est perçue comme une preuve supplémentaire de la confiance du chef de l'État envers la jeunesse du parti et de sa volonté de promouvoir les cadres à tous les niveaux de l'appareil d'État.

Le collectif des anciens dirigeants de la FMC s'est engagé à « toujours accompagner le président de la République dans la mise en oeuvre de sa vision déclinée dans le programme d'action du gouvernement accélérant la marche vers le développement ». Ils ont également félicité leur camarade Juste Bernardin Gavet et l'ont assuré de leur soutien pour la réussite de sa mission au service de la République et des populations du département de la Cuvette.

L'histoire et les origines de ce mouvement de jeunes militants du PCT a été rappelé, au cours de cette cérémonie, par le président du Sénat, Pierre Ngolo, à l'époque secrétaire général du PCT. La Force montante congolaise a été créée au terme d'un congrès constitutif tenu du 24 au 26 mai 2013, avec comme premier secrétaire, Juste Bernardin Gavet. Elle a été le fruit d'un long processus de revitalisation du parti, engagé lors du sixième congrès extraordinaire du PCT, tenu du 21 au 25 mai 2011 à Brazzaville. « Il fallait revitaliser, redonner vie au parti en permettant l'entrée d'autres forces et la création d'une organisation unique de jeunesse », a reconnu le président du Sénat, Pierre Ngolo.

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Le secrétaire général honoraire du PCT a tenu à féliciter le nouveau préfet du département de la Cuvette, non seulement pour sa promotion, mais aussi pour avoir prouvé qu'il était « un militant qui avait intériorisé l'esprit du PCT, mais qui était l'esprit de la jeunesse », a-t-il indiqué.

Le nouveau préfet du département de la Cuvette, Juste Bernardin Gavet, a remercié, à cet effet, le président du comité central du PCT et chef de l'État pour la confiance qui lui a été témoignée tout au long de son parcours. Il a exprimé, à cet effet, sa gratitude et la responsabilité qui lui incombe désormais : celle de porter l'espoir d'une génération, celle d'être un flambeau et un référent. Il a pris l'engagement de tout faire dans la conduite de ses missions pour ne pas trahir la confiance placée en lui.