Congo-Brazzaville: Afforestation - les derniers préparatifs avant le lancement de la Décennie des Nations unies

À l'approche du lancement de la Décennie des Nations unies sur le boisement et le reboisement conformément à la gestion durable des forêts (2027-2036), la République du Congo et ses partenaires ont appelé à renforcer la coopération internationale en faveur de la restauration des paysages et de l'extension du couvert forestier. Un dialogue de haut niveau organisé à Rome en Italie, en marge de la Semaine mondiale des forêts 2026, a permis de définir les priorités de cette future décennie.

La République du Congo poursuit sa mobilisation en faveur du boisement et du reboisement. Elle a organisé le 29 septembre dernier à Rome un dialogue de haut niveau consacré à la préparation de la prochaine Décennie des Nations unies sur le boisement et le reboisement conformément à la gestion durable des forêts. La rencontre, tenue au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), dans le cadre de la Semaine mondiale des forêts 2026, s'est déroulée parallèlement à la 28e session du Comité des forêts de la FAO.

Mobilisant une centaine de participants (représentants des États membres, organisations internationales, du monde scientifique, du secteur privé et de la société civile), la session a porté sur les conditions nécessaires à la réussite de la future Décennie, notamment la coordination des actions, le partage des connaissances, le renforcement des capacités et la mobilisation des financements. Les participants ont souligné que le boisement et le reboisement peuvent contribuer à restaurer les paysages dégradés, accroître la couverture forestière, renforcer la séquestration du carbone et soutenir les moyens de subsistance ainsi que le développement économique.

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Aux côtés de la ministre congolaise de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, a souligné, à l'ouverture des travaux, l'urgence de donner une traduction concrète aux engagements internationaux. « La prochaine Décennie des Nations unies offre une occasion cruciale de renforcer davantage les actions de restauration, de mobiliser les pays et les parties prenantes, ainsi que de partager les connaissances, les données probantes, les données et les bonnes pratiques », a-t-il déclaré.

Pour les participants, la réussite de cette initiative dépendra également de l'adaptation des actions aux réalités nationales et locales. La planification, l'exploitation des données scientifiques et l'implication des populations devront ainsi guider les programmes de boisement et de reboisement. Le Pr Labode Popoola, du Forum africain sur les forêts, a présenté les principales orientations du cadre de la future Décennie. Il a notamment plaidé pour une consultation large et inclusive afin de favoriser l'appropriation collective de ses objectifs et priorités.

Une feuille de route à l'horizon 2027

Les échanges de Rome ont également permis de partager plusieurs expériences nationales et régionales en matière de gestion et de restauration des forêts. Des représentants de l'Irlande, de la République dominicaine, de l'Indonésie, de l'Ouzbékistan et des États-Unis, ainsi que des responsables d'organisations spécialisées dans la gestion durable des paysages forestiers, ont pris part aux discussions. À l'issue du dialogue, les participants ont proposé une feuille de route à court terme en vue du lancement officiel de la Décennie en 2027. Celle-ci repose sur trois axes : le renforcement de l'information; la mobilisation de tous les acteurs et la mise en place des mécanismes nécessaires à la réalisation des projets.

La future Décennie s'inscrit dans le prolongement de la première Conférence internationale sur le boisement et le reboisement, organisée à Brazzaville en 2024. La République du Congo entend poursuivre, avec ses partenaires, les consultations et les actions préparatoires jusqu'en 2027 afin de favoriser une mobilisation internationale autour d'une gestion durable des forêts et de traduire les engagements pris en résultats concrets sur le terrain.