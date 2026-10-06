Sénégal: Ottawa veut renforcer son partenariat économique avec Dakar à partir des PME

Dakar — Le Canada entend donner une nouvelle impulsion à son partenariat économique avec le Sénégal, en mettant davantage l'accent sur le développement du commerce et l'accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME), a déclaré mardi, son ambassadeur, Sharon Armstrong.

"Aujourd'hui, nous lançons non seulement un projet, mais également une nouvelle étape dans le partenariat entre le Canada et le Sénégal ; un partenariat économique fondé sur des bénéfices mutuels", a-t-elle déclaré lors du lancement officiel du projet TRISEG (Trade for Resilient, Inclusive and Sustainable Economic Growth, ou Commerce pour une croissance économique résiliente, inclusive et durable), à Dakar.

Cette initiative de 15 millions de dollars canadiens sur cinq ans (2025-2030) est mis en oeuvre par TFO Canada, le Bureau de promotion du commerce, et financée par Affaires mondiales Canada.

Elle vise à renforcer les capacités commerciales des PME, à améliorer leur préparation à l'exportation, à développer leur présence dans le commerce numérique et à renforcer leur résilience.

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Selon Mme Armstrong, le Canada s'oriente davantage vers une coopération économique fondée sur les bénéfices mutuels, avec une place importante accordée aux PME, considérées comme un levier de création d'emplois, de croissance et d'inclusion.

"Le commerce est un vecteur de prospérité partagée. Les PME sont au coeur de nos économies et jouent un rôle important dans la création d'emplois, l'égalité et l'inclusion", a-t-elle souligné.

"Le projet TRISEG est mis en oeuvre dans 16 pays, dont le Sénégal, avec un financement global de 15 millions de dollars canadiens du gouvernement du Canada", a précisé l'ambassadeur canadien.

L'initiative vise à permettre aux PME de mieux tirer parti des opportunités offertes par les marchés internationaux, notamment en renforçant leurs capacités commerciales et leur préparation à l'exportation.

Mme Armstrong a également insisté sur la dimension inclusive du projet, qui accorde une attention particulière aux femmes, aux jeunes et aux entreprises issues de différents secteurs et régions.

"Pour le Canada, l'inclusion n'est pas seulement une question d'équité. C'est également un choix économique judicieux", a-t-elle affirmé.

Elle a, par ailleurs, appelé les entreprises sénégalaises à mieux se préparer aux exigences des marchés internationaux notamment celui du Canada, qu'elle a décrit comme "ouvert, mais également exigeant".

Elle a ainsi évoqué les exigences liées à la qualité des produits, ainsi qu'aux normes d'hygiène, environnementales et sociales.

"Dans trois ans, nous espérons constater davantage d'entreprises sénégalaises compétitives, résilientes et présentes sur les marchés internationaux, notamment au Canada, et voir davantage de femmes entrepreneures exporter avec succès", a déclaré Mme Armstrong.

La diplomate canadienne a également souligné que la réussite de l'initiative reposera sur le leadership sénégalais et l'engagement des entrepreneurs et des institutions partenaires.

Selon le directeur des services d'appui au commerce de TFO Canada, Roberge Stéphane, l'accompagnement proposé aux PME porte notamment sur la compréhension des marchés, la préparation à l'exportation et l'établissement de relations d'affaires avec des acheteurs et des partenaires potentiels.

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer l'écosystème national d'appui au commerce, à travers une meilleure collaboration entre les institutions publiques, les organismes de promotion des exportations, les associations professionnelles et les chambres de commerce.

Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Seydina Aboubakar Sadikh Ndiaye, qui présidait la cérémonie de lancement, a insisté, pour sa part, sur la nécessité de développer les compétences locales nécessaires à l'accompagnement des entreprises sénégalaises dans leur démarche d'internationalisation.

"Notre objectif est clair : nous devons créer un réservoir de compétences locales" capables d'accompagner durablement les entreprises dans leurs démarches d'exportation, a-t-il indiqué.

M. Ndiaye a salué le partenariat entre le Sénégal et le Canada dans le domaine de la promotion des exportations, estimant que le projet TRISEG constitue une nouvelle étape dans le renforcement des capacités des entreprises sénégalaises et leur ouverture aux marchés internationaux.

Le projet s'inscrit dans la continuité de précédentes initiatives de coopération entre TFO Canada et les acteurs sénégalais de la promotion des exportations, visant à renforcer la compétitivité des entreprises et leur intégration dans le commerce international.