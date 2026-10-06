Sénégal: La réinsertion socio-économique des enfants en conflit avec la loi au menu d'un atelier

6 Octobre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Un atelier consacré à la problématique de la réinsertion socio-économique des enfants en conflit avec la loi s'est tenu mardi à Dakar, à l'initiative de la direction générale de la protection judiciaire et sociale, une structure rattachée au ministère de la justice.

Des acteurs judiciaires, autorités publiques et partenaires techniques et financiers du Sénégal ont pris part à cette rencontre portant notamment sur la mise en place d'un dispositif et d'un fonds opérants d'insertion et de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi.

"Nous avons organisé cet atelier avec l'appui de la coopération allemande pour réfléchir sur des mécanismes á mettre en place pour aider les jeunes à la réinsertion sociale et économique après avoir purgé leur peine", a expliqué la directrice générale de la direction générale de la protection judiciaire et sociale.

Selon Aissé Gassama Tall, les jeunes pris en charge par la DGPJS ont accès à une prise en charge psychosociale et peuvent être orientés dans les filières de l'enseignement général, de la formation technique et professionnelle et de l'apprentissage.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ces jeunes sortent avec des diplômes et du savoir-faire mais sont toujours victimes de leur passé, et le défi c'est de s'assurer qu'il puisse avoir du travail à leur sortie", a-t-elle martelé.

"Chaque jeune concerné doit pouvoir envisager un avenir meilleur avec des perspectives concrètes", a indiqué Mathias Muehlhans, un représentant de la coopération allemande, appelant l'Etat à travailler sur des solutions adaptées à la situation des enfants en conflit avec la loi.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.