Sénégal: La réinsertion socio-économique des enfants en conflit avec la loi au menu d'un atelier

Dakar — Un atelier consacré à la problématique de la réinsertion socio-économique des enfants en conflit avec la loi s'est tenu mardi à Dakar, à l'initiative de la direction générale de la protection judiciaire et sociale, une structure rattachée au ministère de la justice.

Des acteurs judiciaires, autorités publiques et partenaires techniques et financiers du Sénégal ont pris part à cette rencontre portant notamment sur la mise en place d'un dispositif et d'un fonds opérants d'insertion et de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi.

"Nous avons organisé cet atelier avec l'appui de la coopération allemande pour réfléchir sur des mécanismes á mettre en place pour aider les jeunes à la réinsertion sociale et économique après avoir purgé leur peine", a expliqué la directrice générale de la direction générale de la protection judiciaire et sociale.

Selon Aissé Gassama Tall, les jeunes pris en charge par la DGPJS ont accès à une prise en charge psychosociale et peuvent être orientés dans les filières de l'enseignement général, de la formation technique et professionnelle et de l'apprentissage.

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"Ces jeunes sortent avec des diplômes et du savoir-faire mais sont toujours victimes de leur passé, et le défi c'est de s'assurer qu'il puisse avoir du travail à leur sortie", a-t-elle martelé.

"Chaque jeune concerné doit pouvoir envisager un avenir meilleur avec des perspectives concrètes", a indiqué Mathias Muehlhans, un représentant de la coopération allemande, appelant l'Etat à travailler sur des solutions adaptées à la situation des enfants en conflit avec la loi.