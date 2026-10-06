Sénégal: Un partenariat de près de 88 milliards FCFA pour développer la production locale de solutions technologiques

Le ministère des Télécommunications et du Numérique a signé, mardi à Dakar, une convention de partenariat de près de 88 milliards de francs CFA avec le Conseil mondial pour l'investissement et les affaires en Afrique, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Sénégal Digital Factory, volet 8 du New Deal Technologique.

D'un montant de 150 millions de dollars, ce partenariat associe également l'entreprise indienne Blue Cloud Softech Solutions, spécialisée dans la fourniture de solutions technologiques.

En présence du ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf, le directeur de l'Économie numérique et des Partenariats, Roger Thiam, s'est félicité de la mise en oeuvre de ce projet qui, selon lui, peut "profondément transformer l'économie du Sénégal".

Il a indiqué que les importations sénégalaises de matériel informatique sont estimées à 419 milliards de francs CFA par an.

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"Le marché existe, la demande est forte", a-t-il relevé, soulignant que l'enjeu est de faire en sorte que cette valeur puisse être produite au Sénégal.

Le partenariat avec le Conseil mondial pour l'investissement et les affaires en Afrique et Blue Cloud Softech Solutions porte notamment sur l'assemblage, le contrôle qualité, la fourniture d'accessoires, la certification et la propriété intellectuelle, a expliqué M. Thiam.

Il s'agira, selon lui, de passer de "l'idée au produit", en développant une capacité de production locale de dispositifs électroniques et en mobilisant quelque 200 startups.

Le président du Conseil mondial pour l'investissement et les affaires en Afrique, Idrissa Doucouré, a rappelé l'engagement de sa structure à connecter des écosystèmes locaux, régionaux et internationaux, en mettant à la disposition du Sénégal son réseau et son expertise dans la mobilisation de capitaux privés.

Le directeur général de Blue Cloud Softech Solutions, Chandrasekhar Mudraganam, a pour sa part réaffirmé la disponibilité de son entreprise à accompagner l'entrepreneuriat local à travers l'innovation, la fourniture de solutions basées sur l'intelligence artificielle, la transformation numérique et la croissance durable.