Sénégal: Kaffrine - Une rentrée scolaire sous le signe de la conjoncture et de l'anticipation

Kaffrine — À quelques jours de la rentrée scolaire, prévue jeudi pour les élèves, dans la région de Kaffrine (centre), parents d'élèves, collectivités territoriales, associations sportives et culturelles (ASC) et services déconcentrés de l'État s'activent pour le retour des élèves dans les classes, dans un contexte marqué par les difficultés économiques.

À Ndigui, dans la commune de Kahi, un calme matinal règne dans l'enceinte de l'école élémentaire de la localité, pendant que des maçons s'affairent à la construction d'un bâtiment destiné à abriter des salles de classe.

Dans la cour, le gazouillement des oiseaux vient rompre le silence. L'espace est déjà propre, même si quelques herbes subsistent par endroits.

Les salles de classe sont encore fermées, l'établissement reste toutefois accessible et semble réunir les conditions nécessaires pour accueillir les élèves. Aucun signe d'inondation n'est visible aux alentours.

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Dans la capitale du Ndoucoumane, la situation est tout aussi rassurante à l'école Diamaguène, communément appelée "école 5".

Cet établissement, propre dans l'ensemble, ne présente pas, cette année, de problème particulier lié aux inondations. Quelques herbes y sont encore visibles, tandis que la grande porte de l'école reste fermée.

Selon Yoro Ba, président de la zone 1A de la commune de Kaffrine, les associations sportives et culturelles (ASC) se sont organisées depuis plusieurs jours pour nettoyer et désherber les établissements scolaires relevant de leur zone.

"Depuis quelques jours, les ASC se sont mobilisées pour nettoyer et désherber les écoles. Une répartition des tâches avait été faite afin que chaque ASC puisse intervenir dans les établissements situés dans sa zone", a-t-il expliqué.

Même engagement au niveau de la Zone 1B. Son président, Ismaïla Soumaré, indique que plusieurs ASC, dont l'ASC Saloum, ont participé au nettoyage et au désherbage de la Case des tout-petits de Kaffrine et du lycée franco-arabe, de con concert avec d'autres structures et services.

"Nous allons continuer à nous mobiliser parce que nous sommes des citoyens et que l'école nous concerne tous", dit-il.

Pour les parents d'élèves, la rentrée intervient cependant dans un contexte économique particulièrement difficile.

Entre les frais d'inscription, l'achat des fournitures scolaires, de vêtements et les dépenses liées au transport, les charges s'accumulent.

"Nous sommes inquiets avec la situation actuelle que vit le pays. C'est la conjoncture. Nous n'avons presque pas d'argent et nous devons préparer nos enfants à aller à l'école. C'est très difficile. Nous n'avons même pas encore terminé les travaux champêtres et les récoltes tardent", se plaint Astou Wilane, vendeuse de maïs installée au marché.

Malgré ces difficultés, les élèves préparent avec enthousiasme à retrouver leurs camarades et leurs enseignants, pendant que les collectivités territoriales s'attèlent aux derniers réglages.

La commune de Kaffrine, par exemple, assure avoir pris les dispositions nécessaires pour faciliter le démarrage effectif des enseignements.

"Sur instruction du maire de la commune de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow, nous avons pris toutes les dispositions dans les différentes écoles pour rendre effective la rentrée. Nous avons notamment remis au Service d'hygiène les produits nécessaires à la désinfection des classes. Très bientôt, nous allons également mettre à disposition les fournitures scolaires", rassure Mamadou Dramé, secrétaire général municipal de la commune de Kaffrine.

Le commandant de la brigade d'hygiène de Kaffrine, l'adjudant-chef Aliou Diallo, confirme les dispositions prises par la municipalité. Il annonce le démarrage, ce mardi, des opérations de désinfection et de désinsectisation des différents établissements scolaires de la commune.

En ce lundi 5 octobre, jour de rentrée pour le personnel enseignant et administratif, l'école Tagouth Waly Ndao, communément appelée "école 1", est déjà animée par ses premiers occupants.

Dans une cour propre et débarrassée des herbes, le personnel enseignant et administratif s'est réuni pour examiner les nouvelles orientations et préparer l'accueil des élèves.

Selon le directeur de l'établissement, El Hadji Moussa Fall, les différentes structures ayant participé aux opérations de nettoyage ont permis de mettre l'école dans de bonnes conditions pour engager la rentrée scolaire.

À l'inspection d'académie de Kaffrine, les premiers sont satisfaisants.

"Nous avons effectué ce lundi une tournée dans différents établissements scolaires et nous sommes satisfaits de constater la présence du personnel enseignant et administratif", indique Modou Diop Gningue, inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), par ailleurs secrétaire général de l'inspection d'académie de Kaffrine

Il signale toutefois que plusieurs défis restent à relever.

Selon lui, "l'académie fait notamment face à un déficit de 531 enseignants, tandis que 11 359 tables-bancs doivent encore être réhabilités entre autres".