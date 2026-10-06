Sénégal: Le sud et l'est cités parmi les 'plaques tournantes illicites' du pays

Tambacounda — Les régions de l'est et du sud du Sénégal méritent une attention particulière des pouvoirs publics, en ce qu'elles comptent parmi les "plaques tournantes illicites" au Sénégal, a déclaré Mouhamadou Kane, analyste-chercheur de l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational, basée à Genève.

"On a récemment développé une cartographie interactive dans le cadre d'une étude d'identification des plaques tournantes illicites. Et quand vous visitez cette carte, vous allez voir que le Sénégal regorge de plaques tournantes du trafic de drogue, par exemple, de la traite des personnes ou du trafic illicite des migrants", a-t-il dit.

Mouhamadou Kane intervenait lors d'une session de renforcement de capacités axée sur la criminalité transfrontalière, organisée du 5 au 6 octobre à Tambacounda, à l'intention des Forces de défense et de sécurité (FDS), dans le cadre du projet SENRésilience II, financé par l'Union européenne et mis en oeuvre par la Fondation Konrad Adenauer.

Cette session de renforcement axée sur la sensibilisation a été présidée par le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, en présence du représentant résident de la Fondation Konrad Adenauer, Jonathan Nowak.

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"Nous menons des recherches axées sur le crime organisé, certes, mais en lien avec l'extrémisme violent et les activités illicites. Au Sénégal, à Tambacounda comme à Kédougou, nous avons mené des études que nous avons effectivement partagées avec les autorités. Les résultats sont disponibles sur le site web de la Global Initiative", a-t-il précisé.

Selon les analyses de M. Kane, Tambacounda est une zone de transit qui mérite une attention particulière pour prévenir et anticiper certaines menaces.

"Tambacounda est, dans ce que nous appelons dans le jargon, une zone de transit, donc au regard de sa position stratégique à côté du Mali, un pays actuellement affecté par l'extrémisme violent et les tensions communautaires", avance-t-il.

"Tambacounda abrite des zones comme le Parc national du Niokolo-Koba qui est très vulnérable. Donc, une attention particulière devrait effectivement être portée sur cette région pour d'abord prévenir, mais également anticiper certaines tensions et certaines menaces", a-t-il expliqué.

Il a ajouté : "Nous devons accentuer la prévention en passant par les FDS et les populations. Nous devons renforcer la capacité de nos Forces de défense et de sécurité à identifier les signaux des mouvements djihadistes pour leur faciliter l'identification des voies, contacts et démarches utilisés par ces mouvements".

Le préfet du département de Tambacounda, Alioune Badara Mbengue, a salué cette initiative qui, à ses yeux, devrait permettre de mieux rapprocher les Forces de défense et de sécurité des populations, notamment des jeunes, des chefs de village et des femmes, pour faciliter la remontée des renseignements.

L'autorité administrative a reconnu toutefois une défaillance du réseau téléphonique au niveau de certaines zones frontalières, assurant que des efforts sont effectués de façon quotidienne pour améliorer la connectivité.

"La principale contrainte pour Tambacounda, c'est vraiment son territoire qui fait 52 000 km². Donc vous comprenez aisément que souvent, il peut exister ce genre de situations. Mais il faut juste rappeler que depuis quelque temps quand même, il y a des efforts dans ce sens. Il y a le PUMA (Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers) qui a eu à installer le réseau dans certaines zones frontalières", a-t-il assuré.

"La sensibilisation est continuelle au niveau des opérateurs pour vraiment améliorer la disponibilité du réseau téléphonique. Maintenant, il y a toujours la contrainte territoriale qui se pose, mais nous essayons quand même d'améliorer au jour le jour cette situation", a-t-il conclu.