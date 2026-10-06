Tunisie: Samir Abid - « On a franchi le cap des 400 opérations commerciales sous l'égide de la ZLECAF »

A l'occasion de l'ouverture des travaux du Programme régional pour les petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique du Nord, qui réunit sur 4 jours des représentants du secteur privé, des PME et des structures d'appui aux exportations de Tunisie et de plusieurs pays frères et amis de la région d'Afrique du Nord, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a dressé un bilan positif.

Il a affirmé « qu'après plus de deux ans d'utilisation du cadre continental, le nombre de transactions commerciales, à l'exportation comme à l'importation, réalisées sous l'égide de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) a bien dépassé le cap des 400 opérations en direction de plusieurs pays ayant entamé, aux côtés de la Tunisie, l'exploitation de ce cadre ». Abid a précisé que l'objectif est de se familiariser davantage avec les exigences de l'accord créant la ZLECAF, ainsi qu'avec les opportunités et les avantages qu'il offre aux opérateurs économiques.

Le ministre a en outre signalé que l'accord de la ZLECAF n'est plus un simple cadre juridique régissant les relations économiques et commerciales entre les États membres, mais qu'il est devenu un mécanisme pratique pour générer du commerce, renforcer les partenariats et ouvrir de nouveaux horizons aux entreprises africaines afin de s'intégrer dans les chaînes de valeur continentales. Il a appelé à oeuvrer pour passer de l'accord à l'action, des textes aux échanges, et des potentialités disponibles à une valeur économique réelle au profit du secteur privé et du citoyen africain. Et ce, d'autant plus que les PME représentent une composante essentielle du tissu économique de nos pays respectifs, en raison de leur capacité à créer des emplois, à innover et à se déployer sur les marchés.

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Il a dans ce sens rappelé que la Tunisie a été l'un des premiers pays à signer et ratifier l'accord, et a fait partie des huit premières nations à rejoindre l'Initiative de commerce guidé (GTI) en octobre 2022, ce qui confirme sa disposition au lancement effectif des échanges commerciaux dans le cadre de la zone continentale. Et d'ajouter que « le pays a parachevé les conditions et procédures requises, un processus couronné par l'émission du premier certificat d'origine en mai 2023 ».

Dans nos archives Le Maroc pourrait devenir un refuge pour les investisseurs étrangers après les nouvelles taxes américaines, avertit Ridha ChkandaliAbid a indiqué que la Tunisie réaffirme le rôle fondamental du secteur privé en tant que premier bénéficiaire de l'accord et partenaire essentiel dans son processus de construction et d'exécution. « C'est pourquoi la Tunisie veille à associer les représentants du secteur privé aux travaux de la Commission nationale de suivi des négociations et de mise en oeuvre de l'accord continental, à se concerter avec eux sur les différents dossiers, y compris les règles d'origine, à sonder leurs priorités et à formuler les positions tunisiennes sur une base participative », nlote-t-il.

Le ministre a déclaré que les relations de la Tunisie avec l'Afrique constituent un choix stratégique constant dans sa politique économique et commerciale : « Nous croyons que l'Afrique n'est pas seulement un marché prometteur pour les entreprises tunisiennes, mais qu'elle est aussi un espace de partenariat, d'investissement, de co-production et d'intégration dans les chaînes de valeur. »

Parmi les initiatives phares figurent les Rencontres d'affaires tuniso-africaines (Tunisia Africa Business Meetings), dont la 4ème édition sera organisée les 9 et 10 décembre 2026, parallèlement à la 1ère édition du salon Africa First Expo que la Tunisie accueillera du 5 au 7 novembre 2026 sous le slogan « Consommer africain ». Ce sont autant d'initiatives par lesquelles la Tunisie se présente telle une plateforme de communication économique et commerciale entre les différentes entreprises africaines afin de contribuer à la construction d'un marché africain plus interconnecté et dynamique.

Abid a conclu en adressant un message aux femmes et hommes d'affaires de la région d'Afrique du Nord et du continent africain dans son ensemble, affirmant que « l'Afrique traverse aujourd'hui un virage historique et qu'elle a besoin de ses énergies, de ses compétences, de ses PME, de sa jeunesse et de ses femmes pour faire de l'intégration économique continentale une réalité concrète et le terrain est désormais balisé, les conditions propices, le cadre juridique existant et les opportunités vastes ».

La Presse

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