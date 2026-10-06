Tunisie: Filière oléicole - en guise de préparatifs pour la saison 2026-2027, le CRDA de Monastir retrousse les manches

6 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par Abir Chemli

Une séance de travail s'est tenue hier, lundi 5 octobre 2026 au siège du Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Monastir. Celle-ci a été consacrée à la coordination entre les différents intervenants en vue des préparatifs de la saison oléicole 2026-2027 dans la région.

Dans ce cadre, la séance a porté sur la fixation des préparatifs liés au démarrage de la campagne de cueillette et à l'examen des tarifs de récolte et de trituration. Et ce, parallèlement à la recherche des meilleurs moyens de garantie pour assurer le bon déroulement de la saison et assurer les conditions propices aux différents intervenants du secteur.

C'est sur l'importance de l'unification des efforts et de la coordination entre les structures concernées qu'on a focalisé lors de cette séance. Les participants ont plaidé pour un investissement entier pour contribuer à la réussite de la saison de l'huile d'olive et, par ricochet, la protection des intérêts des agriculteurs ainsi que ceux des différents acteurs de la filière de production et de transformation des olives.

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Il faut dire que cette planification précoce s'est imposée face au poids du verger oléicole régional, qui s'étend sur près de 64 000 hectares. Cette superficie, rappelons-le, représente environ 74 % de la surface agricole globale du gouvernorat de Monastir. Et après une campagne exceptionnelle enregistrée l'an dernier et qui a été caractérisée par une production record d'environ 90 000 tonnes d'olives (équivalant à plus de 18 000 tonnes d'huile d'olive), la direction régionale de la production végétale concentre désormais ses efforts sur la préservation de la même cadence.

Dans nos archives DOC'TIME : 13 ans d'humanité en actionIl est à noter que la région s'appuie sur un réseau de 124 huileries, dont la capacité globale de trituration atteint 1 845 tonnes par jour. L'un des enjeux majeurs de cette nouvelle saison 2026-2027 reste également environnemental, avec la gestion rigoureuse de la valorisation des sous-produits de l'olive.

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