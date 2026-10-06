Tunisie: Siliana - Issam Lahmar supervise les aides scolaires et anticipe les dispositifs contre la vague de froid

Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a effectué aujourd'hui, mardi 6 octobre 2026, une visite dans le gouvernorat de Siliana. Le ministre s'est certes rendu à Siliana pour procéder à l'inauguration de plusieurs sièges relevant de son département des Affaires sociales ainsi que celle des sièges dédiés aux services de la solidarité et de la promotion sociale, mais il a profité de l'occasion pour analyser la situation avant l'avènement de la saison froide.

En effet, conformément à ce qu'on a relaté sur les ondes de la Radio Le Kef, la visite du ministre a également été consacrée au suivi de l'exécution des programmes sociaux, particulièrement ceux liés à la distribution des aides scolaires, ainsi qu'à la prise de connaissance des préparatifs pour le lancement de la distribution des aides destinées aux familles à l'arrivée la vague de froid.

Ce déploiement préventif vise, en effet, à amortir l'impact des conditions climatiques spécifiquement rudes dans le Nord-Ouest où le froid ne se passe jamais sans laisser d'impact. Lors des hivers précédents, le gouvernorat de Siliana, et particulièrement les délégations montagneuses de Makthar, Kesra et Rouhia, a régulièrement fait face à de fortes chutes de neige ayant provoqué d'importantes perturbations notamment logistiques et routières.

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Face à ces vagues de froid récurrentes, l'État a progressivement structuré son action à travers le programme national de lutte contre les intempéries. À titre d'illustration, les campagnes d'urgence menées par l'UTSS ont permis de ravitailler plus de 1 350 familles vulnérables de la région lors de la dernière saison hivernale, mobilisant ainsi d'importants stocks stratégiques composés de dizaines de tonnes de denrées alimentaires, de couvertures en laine et de moyens de chauffage.

La centralisation des opérations au dépôt interrégional de Siliana reste un pivot essentiel pour garantir la réactivité des premiers secours en cas d'isolement des zones rurales. La visite du ministre bien avant l'installation de la saison hivernale donnerait de l'espoir aux habitants du Nord qui, chaque hiver, souffrent des aléas météorologiques qui s'avèrent très peu cléments pour ces régions. On prenant les devants à travers des actions préventives et anticipatives, la région aura bien plus de chance de passer la saison froide sans grands dommages.