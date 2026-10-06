Tunisie: Enseignement supérieur - L'Université de la Manouba maintient son 4ème rang national et progresse au classement « THE 2027 »

L'Université de la Manouba réussit maintenir une place parmi les universités tunisiennes dans le classement mondial des universités établi par l'institution « Times Higher Education » (THE) pour l'année 2027, en se classant toujours au quatrième rang, l'université enregistre même une amélioration de son score global par rapport à l'année dernière.

L'Université de la Manouba a, en effet, enregistré 28,2 points contre 27,5 points dans le classement de l'année 2026, soit une augmentation de 0,7 point. Selon les données fournies par l'université, cette amélioration est principalement attribuable à la hausse de l'indicateur de la qualité de la recherche, qui est passé de 42,1 à 44,7 points, permettant ainsi à l'université d'occuper la deuxième place nationale en ce qui concerne cet indicateur. Et ce, parallèlement à l'amélioration de l'indicateur de l'environnement de recherche, qui lui, est passé de 9,7 à 11,9 points.

Le maintien de l'Université de la Manouba à la quatrième place nationale en concomitance avec l'amélioration de son résultat global, intervient, note-t-on, dans un contexte de concurrence internationale accrue et d'élargissement du nombre d'établissements universitaires pris en compte dans ce classement.

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Le classement, doit-on rappeler, a été publié récemment pour englober quelque 2297 établissements universitaires répartis sur 118 pays. La Tunisie y figure où nombre d'universités tunisiennes ont décroché des places sur ce palmarès.