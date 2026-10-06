Tunisie: Une mère filmée en train d'ajouter du sel et du piment au lait de son nourrisson - Ouverture d'une enquête pour tentative de meurtre

La vidéo montrant une mère en train d'ajouter du sel et du piment au lait avant de le donner le mélange dans un biberon à sa fillette, un bébé n'ayant pas dépassé l'âge d'un an, a suscité un véritable tollé sur les réseaux sociaux. La mise a été doublée lorsque la séquence filmée a montré que la mère a scrupuleusement remis un couteau de cuisine entre les mains de la petite fille aggravant ainsi la mise en danger délibérée de la vie de l'enfant. Une véritable vague d'indignation s'est emparée de l'opinion publique qui avait du mal à admettre un pareil acte de cruauté d'une mère envers son propre enfant...

Ceci dit, ces faits n'ont pas été sans conséquences. La mère en question a bel et bien été arrêtée et une enquête judiciaire a été ouverte sur ce fait choquant. Si les investigations sont toujours en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'événement, quelques cancans ébruités çà et là, et que nous rapportons avec réserves, parlent de dessous de différends familiaux et de litiges financiers où la mère se serait vengée en mettant la vie de son propre enfant en danger...

Il est toutefois à rappeler que les faits relayés dans la vidéo remontent au début du mois de septembre 2026 où les actes de la mère auraient été filmés à travers une tierce personne.

Commentant cette affaire dans une intervention sur les ondes de Jawhara FM, l'enseignant universitaire et avocat, Abdelmonêm Abboud, a considéré que les faits relatés sur la vidéo dépassent la simple maltraitance et relèvent carrément d'un acte criminel. Me Abdelmonem Abboud confirme que l'acte est légalement qualifié d'« empoisonnement criminel » et non d'une simple maltraitance. « L'ajout délibéré de fortes doses de sel et de piment rouge dans un biberon d'un nourrisson altère ses fonctions vitales et constitue donc une tentative d'homicide. De telles substances sont susceptibles d'exposer l'enfant à de graves dommages sanitaires », a-t-il expliqué.

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Me Abboud a ajouté que les faits documentés dans la vidéo peuvent donc s'inscrire dans le cadre d'une tentative de meurtre, particulièrement si une intention criminelle et de la préméditation d'actes de nature à exposer la vie du nourrisson au danger seront prouvées. Il a précisé que dans ce cas, la peine peut aller jusqu'à l'emprisonnement à perpétuité.

Il est par ailleurs à noter que dès l'authentification des images, le parquet a immédiatement ordonné le placement en détention provisoire de la mère. L'enquête cherche à déterminer son profil psychologique et l'environnement familial exact entourant la victime.