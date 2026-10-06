Tunisie: Villages SOS - La collecte des dons désormais autorisée dans les grandes surfaces

L'Association tunisienne des villages d'enfants SOS a officialisé le renouvellement de la confiance du gouvernement tunisien à travers l'obtention d'une autorisation inédite de collecte de fonds auprès du grand public. Pour la première fois en Tunisie, l'organisation introduit un dispositif de dons au sein des grandes surfaces.

Concrètement, d'après le communiqué publié par l'association sur sa page facebook, ce mécanisme permet à tout client de consentir à un don facultatif d'un dinar symbolique - ou davantage - au moment de régler ses achats. Sur simple demande du consommateur, la somme versée est directement intégrée et mentionnée sur le ticket de caisse.

Déjà largement appliqué dans plusieurs pays européens, ce système se veut à la fois simple, direct et transparent pour encourager l'engagement citoyen et le soutien à l'action sociale.

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Lire aussi Enseignement supérieur : L'Université de la Manouba maintient son 4ème rang national et progresse au classement « THE 2027 »L'association tient à préciser que l'intégralité des sommes ainsi récoltées lui sera reversée sans prélèvement de frais ni de commissions par les enseignes partenaires. Ces fonds serviront directement à alimenter les programmes d'accompagnement et de soutien aux enfants pris en charge. Valide pour une durée de trois mois, cette autorisation d'appel à la générosité publique se poursuivra jusqu'au 2 janvier 2027.

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