Sénégal: Le Fongip primé au Forum mondial sur le financement des femmes entrepreneures à Paris

6 Octobre 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Fonds de Garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) a été distingué à Paris pour ses actions en faveur de l'accès des femmes entrepreneures au financement.

Représenté par son Secrétaire général, M. Abdoulaye Diassé, le FONGIP a participé, ce 1er et 2 octobre 2026, au Forum mondial sur le Code de financement pour les femmes entrepreneures, organisé au Centre de conférence de l'OCDE à Paris par Women Entrepreneurs Finance Initiative (We-Fi), une initiative mondiale pilotée par la Banque mondiale.

Cette rencontre réunit plus de 500 acteurs issus notamment des institutions multilatérales, banques centrales, régulateurs financiers, fournisseurs de services financiers et organismes spécialisés dans les données.

M. Abdoulaye Diassé a pris part aux discussions de haut niveau consacrées à la transformation des engagements en résultats durables et mesurables pour les femmes entrepreneures, au renforcement des systèmes de données et à la mise en place de mécanismes incitatifs destinés à améliorer le financement des entreprises dirigées par des femmes.

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Point fort de cette participation : le FONGIP a reçu le WE Finance Code Award, au nom du Sénégal, en reconnaissance de ses actions et mesures incitatives en faveur du financement des femmes entrepreneures.

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