Sénégal: Inondations - Le gouvernement annonce des mesures et mobilise 921 milliards FCFA pour une réponse structurelle

Face aux fortes pluies enregistrées ces derniers jours et à la persistance du risque d'inondation, le gouvernement a renforcé son dispositif de réponse. Réuni en urgence lundi à la Primature, le Premier ministre Ahmadou Alhaminou M. Lo a arrêté plusieurs mesures destinées à secourir les sinistrés, préserver la mobilité et anticiper de nouvelles perturbations.

Un plan d'urgence et une veille permanente

Après avoir réuni les ministères et services concernés, le chef du gouvernement a annoncé le déclenchement du Plan d'urgence régional de Dakar, afin d'assurer une surveillance permanente de l'évolution de la situation. Cette décision intervient alors que de nouvelles précipitations sont annoncées dans les prochains jours.

Un Comité de veille a également été institué aux côtés de l'état-major chargé de la gestion des intempéries. Plusieurs zones sensibles ont été identifiées, notamment les autoroutes, l'hôpital Philippe Maguilen Senghor et la zone de captage. Le gouvernement entend anticiper les éventuelles perturbations de l'approvisionnement en eau et en électricité.

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Des opérations de dégagement sont par ailleurs engagées dans les secteurs où les eaux entravent la circulation. Le dispositif prévoit aussi une meilleure information des populations à travers un système d'alerte.

Secours aux sinistrés et rentrée scolaire sous surveillance

Sur le volet social, le ministère chargé de la Famille et des Solidarités a reçu instruction d'apporter une assistance immédiate aux populations affectées. Des distributions d'eau et de denrées alimentaires sont prévues pour les personnes les plus durement touchées. Des moyens financiers doivent également être mobilisés pour les interventions d'urgence.

La rentrée scolaire, prévue le 8 octobre pour les élèves, fait également l'objet d'une évaluation particulière à Dakar. Le ministre de l'Éducation nationale doit examiner l'état des établissements et des zones affectées. Si les conditions ne permettent pas une reprise normale des cours, un report pourra être proposé.

Le gouvernement a, par ailleurs, réaffirmé sa compassion aux familles endeuillées et son soutien aux populations victimes des intempéries. Le Premier ministre s'est notamment rendu sur des sites touchés dans la banlieue dakaroise pour constater la situation et échanger avec les populations.

Au-delà de l'urgence, une réponse structurelle

Au-delà des interventions immédiates, l'exécutif entend inscrire la lutte contre les inondations dans une perspective de long terme. Le gouvernement a annoncé la mise en oeuvre d'un programme national de lutte contre les inondations doté de 921 milliards de francs CFA, présenté comme une réponse structurelle à la récurrence du phénomène.

La stratégie gouvernementale se déploie ainsi sur deux fronts : répondre sans délai aux conséquences des fortes pluies et renforcer, dans la durée, les dispositifs destinés à réduire la vulnérabilité des populations et des infrastructures face aux inondations.