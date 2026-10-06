Ile Maurice: Un nouvel espace dédié à l'ayurveda à l'Université de Maurice

Sensibiliser les jeunes, faire connaître les possibilités de formation et encourager la recherche autour des savoirs traditionnels. C'est dans cet esprit que l'Université de Maurice a inauguré, le 17 septembre dernier, l'Ayurveda Information Corner, dans le cadre des activités marquant l'Ayurveda Day, le 23 septembre.

L'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Kaviraj Sukon, du haut-commissaire de l'Inde à Maurice, Anurag Srivastava, du vice-chancelier de l'Université de Maurice, Professeur Kavi Kumar Khedo, et du chancelier, Dr Neerajan Gopee. Étaient également présents, la commissaire de la Higher Education Commission, Professeure Romeela Mohee, la responsable par intérim de l'Unité ayurvédique du ministère de la Santé, le Dr Rhitambhra Gopaul, ainsi que plusieurs universitaires et hauts fonctionnaires.

Placée sous le thème «Ayurveda for a Healthier Tomorrow: One Health, One Future», l'initiative entend rassembler les connaissances liées à l'ayurveda en milieu universitaire. L'objectif est de permettre aux étudiants de mieux connaître cette discipline, les possibilités de formation et les perspectives de recherche qui y sont associées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour le Dr Pooja Sabharwal, qui coordonne l'initiative, l'espace d'information doit avant tout servir à sensibiliser les étudiants. «Nous avons lancé l'Ayurveda Information Corner pour montrer les possibilités de formations et de carrière qui existent à l'Université de Maurice», a-t-elle expliqué.

L'université propose déjà certains modules consacrés à l'ayurveda et prévoit de développer des micro-certifications ainsi que des possibilités de formation interdisciplinaires. L'initiative bénéficie du soutien du ministère indien de l'Ayush à travers le haut-commissariat de l'Inde à Maurice.

Présent à l'inauguration, Anurag Srivastava a qualifié l'initiative de l'Université de Maurice d'excellente. Il a rappelé que le thème de l'Ayurveda Day met l'accent sur le lien entre la santé humaine et celle de la planète. Selon lui, l'approche de l'Inde n'est pas d'opposer la médecine moderne aux systèmes traditionnels. Il s'agit plutôt de préserver les connaissances traditionnelles tout en les développant à travers la recherche scientifique, l'éducation et la formation.

La coopération entre l'Inde et Maurice dans le domaine de la santé concerne ainsi plusieurs volets, de la médecine moderne aux systèmes traditionnels. Le haut-commissaire a également évoqué le projet de Centre d'excellence AYUSH, qui devrait contribuer au développement de la médecine traditionnelle et de l'ayurveda à Maurice ainsi que dans la région.

De son côté, le ministre Kaviraj Sukon a insisté sur l'importance d'encourager les jeunes à s'intéresser à différentes façons de prendre soin de leur santé. Il a évoqué certaines habitudes autrefois présentes dans les familles mauriciennes, comme l'utilisation d'huiles pour les soins du quotidien ou encore le recours aux plantes traditionnelles. Le yoga fait également partie des pratiques qu'il souhaite voir mieux connues des nouvelles générations.

La cérémonie a également été marquée par les interventions de la Pr Romeela Mohee et du Dr Rhitambhra Gopaul, ainsi que par une présentation audiovisuelle consacrée aux activités académiques et de sensibilisation liées à l'Ayurveda à Maurice. À travers cet espace, l'Université de Maurice souhaite créer un lien entre connaissances traditionnelles, formation, recherche et sensibilisation, tout en donnant aux jeunes l'occasion de mieux comprendre l'ayurveda et sa place dans les approches de santé de demain.