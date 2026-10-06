Ile Maurice: Saisie de 155,7 kg de cannabis - La Cour maintient la charge provisoire contre Gulshan Govind

La Cour de district de Rivière Noire a refusé de rayer la charge provisoire pesant sur Yogajee «Gulshan» Govind, ce mardi 6 octobre. Il a été arrêté le 31 juillet dans l'enquête portant sur l'importation présumée de 155,7 kg de cannabis depuis La Réunion.

La charge retenue est celle de complot en vue de faire importer du cannabis à Maurice, avec une allégation de trafic. La valeur estimée de la drogue est de Rs 234 millions.

Saisi d'une motion contestant l'existence d'un «reasonable suspicion», le magistrat Irfaan Mittoo a estimé que la police avait réuni suffisamment d'éléments pour maintenir la charge provisoire. Au coeur du raisonnement : des images CCTV montrant Govind conduisant, le 25 juillet, un individu près du Paradis Hotel, où celui-ci se serait dirigé vers le hors-bord impliqué dans l'affaire. Le véhicule, appartenant à l'épouse de Govind, aurait également contenu des traces et une graine soupçonnées de cannabis. Des plantes de cannabis et un liquide suspecté d'être de la méthadone auraient par ailleurs été saisis au domicile du prévenu.

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La Cour souligne que l'enquête, impliquant Maurice et La Réunion, demeure à un stade précoce et qu'une demande d'entraide judiciaire a été formulée. Elle demande toutefois aux autorités de parvenir à une décision sur l'issue de l'enquête dans les meilleurs délais.