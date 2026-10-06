Congo-Kinshasa: La Faculté Polytechnique de l'UNIKIN dotée de 19 labo équipés grâce à Helios school of Excellence

L'entreprise Helios School of Excellence a doté, il y a quelques jours, la Faculté Polytechnique de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) de 19 laboratoires équipés et de 13 salles de classe, un Data Center et une École doctorale en sciences de l'ingénieur.

Ce don s'inscrit dans le cadre de prolongement de son engagement de créer de nouvelles possibilités d'apprentissage, de recherche appliquée, de formation pratique et de partage d'expertise.

Professeur assistant à l'UNIKIN et porteur de la Helios School of Excellence, Colard Nkole joue un rôle stratégique de liaison entre l'entreprise et l'université.

Son implication permettra de concrétiser le projet et d'en garantir des résultats tangibles.

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« Ce partenariat est crucial pour rapprocher la formation universitaire des réalités professionnelles », a déclaré le Professeur Jean-Marc Beya Kamba, Doyen de la Faculté Polytechnique de l'UNIKIN.

Pour Helios School of Excellence, investir dans les compétences locales signifie donner aux jeunes les connaissances et l'expérience nécessaires pour prendre part au développement du secteur.

« Les partenariats avec les entreprises sont essentiels pour préparer les professionnels de demain », a également déclaré Maixent Bekangba, Directeur Général de Helios Towers.

L'entreprise a également contribué à la création de plus de 4 000 emplois locaux et investi plus de 750 millions de dollars dans ses opérations dans le pays.

L'entreprise compte par ailleurs sur une forte présence locale : 92 % de ses collaborateurs en RDC sont originaires du pays. Depuis 2011, Helios School of Excellence a investi 1,25 million de dollars dans la formation.