Congo-Kinshasa: L'agronome Samuel Agernorwot appelle à faire de l'entrepreneuriat agricole un levier de stabilisation en Ituri

L'ingénieur agronome Samuel Agernorwot appelle à investir davantage dans l'entrepreneuriat agricole pour favoriser la stabilisation économique et renforcer la résilience des communautés en Ituri, une province confrontée aux conflits armés et aux déplacements de populations.

Lors d'un entretien lundi 5 octobre avec Radio Okapi à Mahagi, ce spécialiste en production végétale a souligné que le développement de micro-entreprises agricoles adaptées au contexte local peut notamment offrir des perspectives économiques aux jeunes et aux personnes déplacées retournées dans leurs milieux d'origine.

Samuel Agernorwot a développé cette réflexion dans son nouvel ouvrage intitulé « Comment développer l'entrepreneuriat agricole dans une zone fragile de l'Est de la RDC, cas de la province de l'Ituri », paru lundi 5 octobre.

Selon l'agronome, le manque d'opportunités économiques expose certains jeunes à la délinquance ou à l'enrôlement dans des groupes armés. Il propose de valoriser les terres fertiles de l'Ituri et de structurer davantage les filières agropastorales.

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Il recommande notamment la création et l'accompagnement de petites entreprises agricoles capables de générer des revenus pour les jeunes ruraux ainsi que pour les personnes déplacées qui regagnent leurs zones d'origine.

Pour lui, l'investissement dans l'agrobusiness doit ainsi être envisagé comme un moyen de favoriser l'autonomisation économique des communautés.

Un accompagnement technique et financier

Pour concrétiser ces initiatives, Samuel Agernorwot appelle les autorités provinciales, les partenaires au développement et les organisations humanitaires à renforcer leur soutien aux jeunes agropreneurs, au-delà de l'assistance d'urgence.

Il recommande notamment de financer les projets agricoles des jeunes, de les former aux techniques de production durable et de leur faciliter l'accès au financement pour démarrer leurs activités.

L'agronome estime que ces investissements pourraient contribuer à créer des activités génératrices de revenus et à renforcer la résilience économique des communautés dans une province affectée par les conflits.