Congo-Kinshasa: Lancement des travaux d'une nouvelle usine d'eau destinée à desservir 1,5 million de personnes d'ici 2029 à Kananga

Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Électricité, Aimé Molendo Sakombi, a lancé lundi les travaux de construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau à Kananga, dans la province du Kasaï-Central. L'infrastructure sera construite sur la rivière Lulua avec l'objectif de desservir plus de 60 000 ménages d'ici 2029.

Financé à hauteur de 160 millions de dollars américains par la Banque mondiale, le projet s'inscrit dans le cadre du Programme gouvernemental d'accès, de gouvernance et de réforme des secteurs de l'électricité et de l'eau.

L'accès à l'eau potable demeure difficile à Kananga depuis plusieurs décennies. La vétusté de l'usine de Kanyuka, confrontée à des pannes fréquentes, ainsi que sa capacité limitée ne permettent plus de répondre aux besoins de la population.

Le gouverneur du Kasaï-Central, Joseph-Moïse Kambulu, souligne les conséquences de cette situation sur les habitants, notamment les femmes, les enfants et les structures sanitaires.

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« Derrière cette réalité se trouvent des femmes qui consacrent une grande partie de leur temps à la recherche de l'eau. Des enfants exposés à des conditions d'hygiène précaires. Et des structures sanitaires qui doivent composer avec un approvisionnement insuffisant », explique-t-il.

La nouvelle infrastructure doit capter l'eau de la rivière Lulua, avant son traitement et son stockage, puis sa distribution dans plusieurs quartiers de Kananga.

30 000 branchements et 266 bornes-fontaines

Selon le ministre Aimé Molendo Sakombi, le projet doit permettre à 60 000 ménages d'accéder à l'eau potable, soit environ 1,5 million de personnes.

« On va impacter 60 000 ménages. Donc, un million cinq cent mille personnes pourront bénéficier enfin de l'eau potable à Kananga », a-t-il déclaré.

Le projet prévoit également l'installation de 30 000 nouveaux branchements particuliers et de 266 bornes-fontaines. La moitié de ces bornes-fontaines sera gérée par des structures féminines.