Tunisie/Mauritanie - Renforcer la coopération et ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat

M. Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, le 5 Octobre 2026, au siège du Ministère, l'Ambassadeur de la République Islamique de Mauritanie à Tunis, M. Mohamed Al-Hassan Boukhris.

La rencontre a été l'occasion pour le Secrétaire d'État de réitérer le souci de notre Pays de renforcer les relations de fraternité existant entre les deux pays et le niveau de la coopération bilatérale à la hauteur des aspirations des deux Peuples frères. Il a également souligné l'importance d'une bonne préparation des prochaines échéances bilatérales, ainsi que la nécessité de trouver des solutions aux diverses questions en suspens dans les domaines de la coopération bilatérale, de nature à contribuer à développer davantage les relations tuniso-mauritaniennes et à ouvrir de nouvelles perspectives de partenariat entre les deux pays sur la base des intérêts communs et des bénéfices mutuels.

Le Secrétaire d'État a mis en relief la nécessité de poursuivre la concertation sur les différentes questions d'intérêt commun à travers les cadres et mécanismes de coopération politique existant entre les deux pays, outre le renforcement de la coordination bilatérale au sein des différents cadres onusiens et régionaux.

Pour sa part, l'Ambassadeur mauritanien a mis l'accent sur la place particulière qu'occupe notre Pays dans le coeur du Peuple mauritanien, ainsi que le souci de la direction de son Pays de déployer tous les efforts et démarches en vue de développer et de diversifier les relations de coopération et de partenariat avec la Tunisie, de manière à refléter les potentialités humaines et économiques dont disposent les deux Pays frères. Il a également souligné l'importance de concrétiser les différentes échéances bilatérales et d'assurer leur bonne préparation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn