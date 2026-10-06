Tunisie: Simandou 2040 - 30 entreprises tunisiennes ciblent les opportunités en Guinée

5 Octobre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M

Trente entreprises tunisiennes prendront part, du 6 au 11 octobre 2026, à une mission économique en Guinée organisée par le Tunisia Africa Business Council (TABC).

Issues notamment des secteurs des infrastructures, de l'énergie, de l'industrie, de la santé, de l'agroalimentaire et des technologies, elles sont attendues à des rencontres avec des entreprises et acteurs économiques guinéens. La mission intervient dans le contexte du programme Simandou 2040, qui doit générer des besoins importants en infrastructures, énergie, eau, industrie, habitat, technologies et services spécialisés.

Des rencontres B2B sont prévues à Conakry pour identifier des opportunités de coopération et d'investissement. Un atelier consacré aux partenariats public-privé abordera également la structuration et le financement des projets, ainsi que les mécanismes de mobilisation des investisseurs.

La délégation tunisienne sera également présente à la troisième édition du Forum pour la Croissance Inclusive en Afrique (FOCIA 2026), prévue le 10 octobre à Conakry, avec pour objectif de favoriser des partenariats entre entreprises tunisiennes et guinéennes autour de projets liés au développement des infrastructures et à la transformation industrielle du pays.

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