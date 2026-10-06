Tunisie: Tunis - Vers la mise en place d'un système d'alerte précoce face aux risques naturels

Une commission technique nationale s'est réunie lundi à Tunis pour examiner la poursuite de la mise en place d'un système d'alerte précoce dans le gouvernorat de Tunis, choisi parmi les sites pilotes pour l'analyse des risques naturels et la prévention des catastrophes, a indiqué la gouvernorat.

La réunion, présidée par le gouverneur de Tunis Imed Boukhris, a notamment porté sur la stratégie visant à améliorer le système national d'alerte précoce et sur les méthodes d'analyse des risques afin de mieux prévenir les catastrophes naturelles.

Cette démarche, menée avec l'appui du bureau d'études français « Predict », doit permettre d'anticiper les risques multiples et potentiels et de renforcer les capacités de prévention et de préparation des autorités.

Boukhris a souligné l'importance de disposer d'un tel dispositif afin d'assurer une préparation précoce et proactive face aux différents phénomènes naturels susceptibles de provoquer des catastrophes.

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Il a également appelé à élaborer une étude stratégique globale permettant de dégager des solutions immédiates et à long terme pour protéger les vies humaines ainsi que les biens publics et privés.

Des représentants des ministères concernés, des forces de sécurité et de l'armée, de la protection civile et de la police municipale ont participé à la réunion, ainsi que des responsables locaux.

Le projet avait déjà fait l'objet d'une première étude en novembre 2025.