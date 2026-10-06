Tunisie: Les indiscrétions d'Elyssa

Remember me.

Un artiste singulier, inclassable, un parcours fascinant par sa diversité, sa créativité et sa capacité de renouvellement, un personnage attachant, empathique, Hamadi ben Saad sera à l'honneur cette semaine à Grafiflow, le nouvel espace offert aux arts et à la culture dans les vergers de La Soukra.

Rim Boubaker, commissaire de l'exposition, s'est attachée, avec sérieux, minutie, précision, et passion à retracer cinquante ans de la vie et l'oeuvre de ce grand artiste. Une exposition à ne manquer à aucun prix en attendant le livre qui sera consacré à l'artiste.

Du corps qui guérit à l'âme qui danse

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Le stambeli fait danser les âmes. A Grafiflow, le nouveau tiers lieu qui réunit tout le monde à La Soukra, on le sait bien. On y ouvre la saison en invitant la troupe de sidi Ali Lasmar à se produire ce samedi.

Une programmation culturelle, artistique, mais aussi tournée vers le bien- être et les thérapies douces est prévue.

Prix Michael Philip Cracknell pour l'environnement

Ce jeudi 8 octobre aura lieu, au musée du Bardo, la première édition de remise du prix Michael Philip Cracknell pour l'environnement.

Nul n'a oublié le profond engagement du cofondateur d'Enda, et voir célébrer cet héritage de responsabilité et d'actions concrètes est lui rendre un juste hommage.

Au musée du Bardo, on célèbrera les finalistes et on découvrira les trois lauréats.

La Méditerranée, zone d'urgence écologique

Les négociations pour un traité mondial contre la pollution plastique ont abouti, on le sait hélas, à une impasse. Les états membres des Nations unies n'ont pas, depuis quatre années de rencontres, réunions, discussions, réussi à trouver un accord.

Or plus que tout autre, la Méditerranée est gravement impactée par la pollution plastique.

C'est donc à Bizerte, la semaine dernière, lors du Forum mondial de la mer que des acteurs engagés du monde maritime ont décidé de créer une plateforme d'engagement à l'échelle de la seule Méditerranée avec pour ambition faire reculer de manière effective et sans plus attendre la production de plastique.

Un Pacte pour une Méditerranée sans plastique se fixe comme objectif d'aider à faire reculer, auprès des 22 Etats de l'espace méditerranéen, la production plastique d'ici à 2030.

Que ce ne soit pas un voeux pieux.

Petit pays voyage

L'exposition de photos qui accompagne le livre « Petit pays je t'aime beaucoup », voyage et sillonne la Tunisie.

Après Gammarth, Sfax, c'est à Djerba qu'elle s'installera, sur les cimaises de la galerie Insular au coeur de Djerbahood.

Cette exposition sera accompagnée d'un programme de visites et de rencontres : une huilerie ancienne à Midoun, le musée du patrimoine traditionnel de sidi Zitouni, le musée de la poterie, ou les mosquées ibadites.