Afrique du Nord: Le Violon Bleu célèbre des maîtres de l'art moderne nord-africain - Quatre grandes escales

De Paris à Miami, en passant par Tunis et Abu Dhabi, la Galerie «Le Violon Bleu» consacre sa saison automne-hiver aux grandes figures de l'art moderne nord-africain. Quatre rendez-vous qui feront circuler les œuvres de Farid Belkahia, Rafik El Kamel, Chaïbia Talal, Baya, Aly Ben Salem, Sadok Gmach, Hédi Selmi et Hassan El Glaoui entre plusieurs capitales de l'art contemporain.

La rentrée artistique s'annonce internationale pour la Galerie Le Violon Bleu. La galerie tunisienne déploie son programme sur quatre rendez-vous majeurs, avec une même ligne directrice : remettre en lumière les figures qui ont contribué à construire les modernismes nord-africains et à inscrire leurs recherches dans une histoire de l'art qui dépasse largement les frontières de la région. Le premier rendez-vous aura lieu à Paris, dans le cadre d'Art Basel Paris, du 23 au 25 octobre 2026, avec une présentation solo consacrée au peintre marocain Farid Belkahia (1934-2014). Intitulée « A Pivotal Point» (Un tournant décisif), l'exposition revient sur un moment déterminant du parcours de l'artiste, lorsque celui-ci s'éloigne de sa formation académique à Prague pour développer une pratique profondément liée à la matière, aux savoir-faire ancestraux et aux héritages nord-africains.

Peaux brutes, pigments naturels et mémoire deviennent alors chez Belkahia les matériaux d'une recherche qui ne cesse de déplacer les frontières entre tradition et modernité. La galerie, qui représente l'artiste depuis plus de vingt ans, mettra en évidence cette transformation importante de son oeuvre. Quelques semaines plus tard, le regard reviendra à Tunis avec «Parcours», exposition personnelle dédiée à Rafik El Kamel (1944-2021) qui sera présentée à la Galerie Le Violon Bleu à Sidi Bou Saïd, du 8 novembre au 20 décembre. L'exposition retracera les différentes périodes de la carrière de cette figure majeure de l'art moderne tunisien et méditerranéen.

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Des premières œuvres figuratives, notamment la série « Fou rire », aux scènes de rue plus atmosphériques, peuplées de silhouettes synthétiques, «Parcours» proposera une lecture de l'évolution d'un langage pictural où le silence et l'espace occupent une place essentielle. La troisième escale conduira la galerie à Abu Dhabi, pour la première édition de Frieze Abu Dhabi, du 20 au 22 novembre 2026. Le Violon Bleu y présentera une exposition collective intitulée «New Humanism», réunissant les Tunisiens Sadok Gmach (1940-2024) et Hédi Selmi (1934-1995), et les Marocains Farid Belkahia, Hassan El Glaoui (1923-2018) et Chaïbia Talal (129-2004). À travers ces cinq artistes, la galerie propose un dialogue entre différentes approches du modernisme nord-africain, de l'abstraction et du travail de la matière à la mémoire populaire et à la liberté gestuelle.

Les œuvres de Belkahia et les bronzes de Hédi Selmi y côtoieront notamment les univers de Chaïbia Talal, Hassan El Glaoui et Sadok Gmach, faisant apparaître, derrière la diversité des pratiques, une même interrogation sur l'héritage, la modernité et la représentation. La dernière étape de cette saison sera à Miami Beach, où la galerie participera à Art Basel Miami Beach, du 4 au 6 décembre 2026. Les œuvres de Baya (1931-1998) et de Aly Ben Salem (1910-2001) y seront réunies dans une présentation intitulée «Alchemists of the Dream» (Alchimistes du rêve). Les jardins peuplés de figures et de couleurs de l'artiste algérienne feront face à l'univers plus intérieur et poétique du peintre tunisien, dans une démarche qui cherche à déplacer les frontières entre art populaire et art savant.

De Paris à Miami, cette saison dresse une partie de la cartographie du modernisme nord-africain. Si les oeuvres voyagent, elles emportent avec elles des histoires, des mémoires et des langages plastiques longtemps regardés depuis les marges de l'histoire dominante de l'art.