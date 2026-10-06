Tunisie: Ligue 2/2e journée - Le CS Redeyef cartonne de nouveau

La passe de deux pour la JSK et l'ASK. Rien ne va plus pour l'EGSG et le COM.

Dans le groupe A, tous deux vainqueurs lors de la première journée, l'AS Soliman et Baath Bouhajlaa n'ont pu se départager. Dans le groupe B, sur sa lancée après avoir battu Jendouba Sport, la JS Kairouanaise a attendu la fin de la partie pour porter l'estocade et valider de nouveau chez Kalaa Sport grâce à un penalty de Skander Naffati. Du côté de Gabès et suite à la parité qui a sanctionné ses débats face à l'ASA lors de la ronde inaugurale, la Stayda s'est heurtée à un solide Croissant de Redayef qui n'a rien laissé filtrer.

Rien ne va plus pour l'EGS Gafsa en ce début de parcours. Battu par l'AS Kasserine en préambule de championnat, l'EGSG a ensuite plié en croisant le CS Korba, un adversaire qui a infligé un supplice à El Gawafel. Le CSK réagit quant à lui de la plus belle des manières après avoir laissé filer des points lors de la 1ère journée face à l'US Bouchemma.

Jendouba Sport se ressaisit

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

On en vient à Jendouba Sport. Après avoir plié face aux Aghlabides, l'équipe jendoubienne s'est ressaisie face à l'AS Ariana. Quant à l'Olympique Médenine, piégé par Kalaa Sport en ouverture de championnat, il n'a pu redresser la barre face à l'US Ksour Essef, vainqueur par la plus petite des marges. L'AS Kasserine, à son tour, a signé son second succès de rang en battant l'Olympique du Kef, et ce, après avoir récolté trois points lors de la 1ère ronde face à l'EGSG. Enfin, à Redayef, stimulé par sa démonstration de force à Moknine face au SCM, le Croissant Sportif de Redeyef a administré à l'ES Bouchemma le même tarif que celui servi au Sporting Moknine : (3-0) !