Après les dégâts causés par les fortes pluies dans la nuit du dimanche au lundi, le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Lo s'est rendu dans l'après-midi aux Parcelles Assainies pour présenter ses condoléances à la famille d'une dame et de son garçon de 4 ans, décédés dans les eaux.

Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Lo, s'est rendu lundi aux Parcelles Assainies pour présenter les condoléances de la Nation à la famille de la dame décédée dans les eaux avec son fils. « Nous déplorons les pertes en vie humaine notées avec ces dernières pluies à travers le pays, notamment aux Parcelles Assainies », a-t-il dit.

Ainsi, au-delà du réconfort et des condoléances de l'État, le Premier ministre a souligné que le gouvernement est en train de travailler sur un plan pour régler définitivement la question des inondations au Sénégal, particulièrement à Dakar.

« Le mercredi dernier, en Conseil des ministres, notre collègue en charge de l'Hydraulique nous a présenté un programme pour lutter définitivement contre les inondations. C'est plusieurs milliards prévus que nous commencerons à injecter avec la prochaine Loi de finances rectificative. C'est un coût de 921 milliards de francs CFA », a-t-il indiqué.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toutefois, Ahmadou Alhaminou Lo a souligné qu'il y a des points bas à Dakar et l'eau ne passe plus à cause des habitats. Ainsi, il estime que la seule solution reste l'assainissement.

« Mais, ce que nous pouvons faire dans l'immédiat, c'est mettre à la disposition de la population des pompes et l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) fera le nécessaire pour assurer la disponibilité et le suivi. Nous espérons qu'avec la mise en œuvre effective des mesures prises ce matin lors de la réunion d'urgence sur la question que j'ai présidée, il y aura des améliorations d'ici l'hivernage prochain », a-t-il ajouté.

Cependant, la météo a également annoncé des risques de pluies aujourd'hui, demain et après-demain. Donc, pour éviter une pareille situation, le chef du gouvernement a annoncé qu'ils vont mettre en place des mécanismes au niveau des points les plus sensibles afin que les services en charge des inondations puissent intervenir le plus rapidement possible.

« Nous appelons les populations à la vigilance et les invitent à alerter les autorités compétentes le plus tôt possible. Mais la propriété sera la station Onas. Les Parcelles Assainies comme leur nom l'indiquent devaient être assainies, malheureusement ce n'est pas le cas. L’État est certes une continuité, mais, nous avons hérité d'un pays avec beaucoup de problèmes. Cependant, notre mission est de les régler afin de soulager les Sénégalais », a conclu M. Lo.