Sénégal: Gestions des pluies - Le ministre de l'Assainissement annonce une stratégie nationale intégrée de gestion des risques d'inondations

Au lendemain des fortes précipitations qui ont touché Dakar, une délégation ministérielle s'est rendue, lundi 5 octobre 2026, dans la zone de captage pour évaluer la situation et suivre le dispositif de gestion des eaux pluviales. Au-delà de la réponse d'urgence, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, a annoncé la mise en œuvre d'une Stratégie nationale intégrée de gestion des risques d'inondation, conçue comme une réponse structurelle et de long terme.

Sur le terrain, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, le ministre des Transports, Abdoul Ahad Ndiaye et le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye ont pu constater la situation et s'enquérir du fonctionnement des dispositifs mobilisés, pour faire face aux conséquences des précipitations.

Selon le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le cumul des pluies enregistrées entre la nuit de samedi à dimanche, les précipitations de dimanche après-midi et celles de la soirée a atteint 137 millimètres. Une quantité importante qui a fortement sollicité les capacités d'évacuation des eaux de la capitale.

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Pour Cheikh Tidiane Dieye, les inondations révèlent la pression qui pèse sur les infrastructures d'assainissement de Dakar. « Une partie des réseaux existants remonte aux années 1960, 1970 et 1980. Ils ont été conçus dans un contexte où la population et l'urbanisation étaient sans commune mesure avec les niveaux actuels », a-t-il dit.

Depuis plusieurs décennies, Dakar a connu une croissance démographique et une expansion urbaine. Les besoins en matière d'évacuation des eaux pluviales ont ainsi évolué plus rapidement que certaines infrastructures héritées des décennies précédentes.

À cette contrainte structurelle s'ajoute l'intensité des précipitations. Après des années caractérisées par des volumes de pluie relativement moins importants, la capitale est confrontée à nouveau à des épisodes pluvieux particulièrement conséquents, a dit Cheikh Tidiane Dieye, ministre de l'hydraulique et de l'Assainissement.

Le ministre a également pointé un autre facteur aggravant. Il s'agit de l'obstruction de certains réseaux par les déchets. Le déversement d'ordures dans les ouvrages d'évacuation empêche une circulation normale des eaux et ralentit leur évacuation. Il en résulte un temps de latence qui peut prolonger la présence des eaux dans les zones affectées, a-t-il souligné.

Une stratégie nationale sur le long terme

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement annonce par ailleurs que le Gouvernement travaille à une Stratégie nationale intégrée de gestion des risques d'inondations.

La stratégie repose sur une approche interministérielle. Elle associe les différents départements concernés par la problématique des inondations, avec l'objectif de mettre en cohérence les interventions de l'État et d'apporter des réponses coordonnées aux inondations, a-t-il dit.

Le programme a déjà été présenté au Président de la République en Conseil des ministres. Le chef de l'État a donné des instructions pour la poursuite des travaux ainsi que pour une présentation de la stratégie aux Sénégalais, annonce, le ministre. Il précise par ailleurs que le programme est conçu sur plusieurs séquences, notamment 2027-2030, puis 2035-2045.