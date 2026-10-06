Sénégal: Manirou Dembélé, l'homme dans l'ombre de la réussite de Saly Sarr

Derrière les podiums de Saly Sarr, il y a une équipe. Et au cœur de celle-ci, un homme discret mais central : Manirou Dembélé, agent d'athlètes reconnu par World Athletics, qui structure et accompagne la carrière de la triple-sauteuse sénégalaise vers les plus grandes échéances internationales.

La spécialiste sénégalaise du triple saut a connu une année faste. Point d'orgue, sa victoire en Diamond League, le 4 septembre dernier à Bruxelles, avec un bond à 14,96 m. Une performance inédite pour le Sénégal, fruit des efforts de l'athlète, mais aussi de l'équipe qui l'entoure. Au sein de celle-ci, un ancien athlète devenu architecte de carrières occupe une place de choix.

Avant d'être agent, Manirou Dembélé a été athlète de haut niveau. Spécialiste du saut en hauteur, il a porté les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal, mais aussi celles du Dial Diop et de l'As Douanes. Reconverti dans le management sportif, il représente aujourd'hui plusieurs figures de l'athlétisme sénégalais, dont Cheikh Tidiane Diouf, Louis François Mendy et, surtout, Saly Sarr.

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Inscrit au répertoire des représentants d'athlètes de World Athletics, il fait l'interface entre l'athlète, l'entraîneur, la Fédération, les organisateurs de compétitions et les partenaires. Son credo : construire une carrière, et pas seulement gérer des compétitions. Pour lui, être agent ne se limite pas à « représenter » un athlète. Il s'agit de bâtir dans la durée. Avec Saly Sarr et son entraîneur, Grégory Louis Occin, il définit les objectifs, établit un calendrier cohérent avec la préparation et veille à l'équilibre entre entraînement, compétitions, récupération et voyages. « Une saison de haut niveau se prépare avec beaucoup d'anticipation », résume-t-il.

2026, une saison taillée pour le très haut niveau

La saison 2026 a été bâtie autour d'une ambition claire, celle de confronter Saly Sarr aux meilleures spécialistes mondiales du triple saut. Résultat : une année historique. Première Sénégalaise à s'imposer en Diamond League dans la discipline, elle a remporté le classement final du circuit. Médaillée de bronze aux Championnats du monde en salle, elle a porté le record national à 15,08 m en août, au meeting de Silésie, avant d'être sacrée championne du World Athletics Ultimate Championship, le 13 septembre à Budapest, avec 15,06 m. Derrière ces succès, Dembélé rappelle une réalité moins visible : le coût du très haut niveau. Compétitions de premier plan, stages à l'étranger, voyages réguliers, suivi médical et récupération adaptés : la facture est lourde. « La première difficulté, c'est le financement », explique-t-il. Billets, visas, hébergements, transports locaux, calendrier parfois réajusté... tout doit être organisé, sans rien sacrifier du suivi médical ni de la récupération.

Dans ce contexte, le partenariat signé le 28 septembre 2026 entre la Sonatel (Orange Sénégal) et Saly Sarr constitue une étape majeure. La convention vise à soutenir la championne dans la suite de sa carrière internationale, notamment en vue des Championnats du monde 2027 et des Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Elle doit contribuer à financer une partie de sa préparation : stages, déplacements, suivi de l'équipe et conditions d'entraînement.

Pour Dembélé, ce partenariat est aussi un signal fort. « Le haut niveau demande de la sérénité. Lorsqu'un athlète doit constamment se préoccuper de la logistique, des déplacements ou du financement, cela devient une pression supplémentaire », souligne-t-il.

Les prochaines échéances sont déjà tracées. Les Championnats du monde 2027, à Pékin, figurent parmi les priorités, avec l'ambition d'y décrocher une médaille. À plus long terme, l'objectif majeur reste les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Pour y parvenir, Dembélé entend poursuivre la structuration de la carrière de Saly Sarr.

Une relation fondée sur la confiance

Au-delà des aspects administratifs et financiers, le rôle du manager repose sur une relation de confiance. Dembélé accompagne Saly Sarr dans les moments de réussite comme dans les périodes plus difficiles, veille à préserver son équilibre et à maintenir la cohérence entre ses ambitions et les moyens disponibles. Une relation qui permet de gérer la pression, de prendre les bonnes décisions pour la suite et de garder le cap sur les objectifs fixés avec l'entraîneur.

Ancien athlète, Dembélé porte aussi un regard global sur le sport sénégalais. Il plaide pour un renforcement de la détection et de l'accompagnement des jeunes talents : meilleures infrastructures, davantage de compétitions, stages adaptés, suivi médical et scientifique régulier, encadrement professionnel des carrières. « Mon expérience auprès de plusieurs athlètes me montre une chose : le talent est indispensable, mais il ne suffit pas», affirme-t-il.

Derrière les records, les médailles et les trophées de Saly Sarr, il y a donc un travail collectif. Manirou Dembélé en est l'un des acteurs essentiels. Dans l'ombre, il contribue à construire l'ambition de la championne, à sécuriser son parcours et à préparer les prochaines pages de son histoire sportive, des Mondiaux 2027 aux Jeux de Los Angeles 2028.