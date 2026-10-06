Sénégal: Archives judiciaires - Le Sénégal mise sur l'intelligence artificielle

Le Sénégal franchit un nouveau cap dans la modernisation de sa justice. Le Tribunal de grande instance (TGI) de Pikine-Guédiawaye a lancé, ce lundi 05 octobre 2026, les travaux de mise en place d'une application locale d'intelligence artificielle (IA) dédiée aux archives judiciaires. Une initiative conduite en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), avec le soutien de l'État de Corée.

Pour donner corps à ce projet, le matériel nécessaire au fonctionnement local du dispositif a été remis à la Direction de la Dématérialisation et de l'Automatisation (DDA). Parmi les équipements figure notamment le NVIDIA DGX Spark, destiné au traitement de données par l'intelligence artificielle, ainsi que du matériel de numérisation et de stockage.

Pikine-Guédiawaye, juridiction pilote

Première juridiction à expérimenter le dispositif, le TGI de Pikine-Guédiawaye devra, d'ici vendredi, mettre en place le processus de numérisation et d'intégration des documents judiciaires. Les décisions de justice figurent notamment parmi les documents appelés à alimenter la nouvelle application. L'objectif est de permettre au système d'être testé directement dans les conditions réelles de fonctionnement d'une juridiction.

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Cette phase pilote sera également marquée par des sessions de formation destinées au personnel. Une étape nécessaire pour accompagner les agents dans l'utilisation de ces nouveaux outils et favoriser leur appropriation au sein des services judiciaires.

Des archives plus accessibles et mieux exploitées

À travers cette initiative, l'enjeu ne se limite pas à la conservation numérique des documents. Il s'agit aussi de rendre les archives judiciaires plus facilement accessibles et de permettre leur exploitation à l'aide de l'intelligence artificielle. Une évolution appelée à transformer progressivement la gestion d'un patrimoine documentaire jusque-là largement conservé sous format physique.

Le projet s'inscrit dans la dynamique de transformation numérique engagée dans le secteur de la justice. Il vient notamment compléter la plateforme e-Justice, récemment lancée avec l'appui du PNUD pour digitaliser les processus internes des juridictions.

Après cette expérimentation au TGI de Pikine-Guédiawaye, le dispositif devrait progressivement être étendu aux autres juridictions du pays. À terme, l'ambition est de généraliser la numérisation des archives judiciaires et de favoriser leur exploitation intelligente, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans la modernisation du système judiciaire sénégalais.