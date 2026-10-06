Madagascar: Santé physique et mentale au travail - L'approche ergonomique au coeur de la prévention moderne

À l'occasion de sa conférence-débat « Investir sur l'humain », l'Espace Sanitaire Inter-Entreprise d'Antananarivo (ESIA) a rassemblé les acteurs clés du monde du travail autour des enjeux de la santé physique et mentale. En promouvant une approche ergonomique moderne et préventive, l'ESIA démontre qu'adapter les conditions de travail à l'humain constitue la clé d'une performance globale et pérenne.

L'approche ergonomique constitue aujourd'hui un levier central de prévention face aux mutations du monde professionnel. Lors d'une conférence-débat organisée dans ses locaux à Antsahabe, sous le thème « Investir sur l'humain », l'Espace Sanitaire Inter-Entreprise d'Antananarivo (ESIA) a placé les risques ergonomiques, l'évolution des organisations et la charge mentale au centre des réflexions. Une mauvaise adaptation du travail à l'être humain entraîne des troubles de santé, des absences et une baisse de la capacité de travail, avec d'importantes conséquences sociales. À l'inverse, une démarche ergonomique intégrée permet d'identifier les risques en amont et d'apporter des réponses matérielles, techniques et organisationnelles adaptées.

Environnement

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Face aux nouveaux défis majeurs tels que la transformation des métiers, les contraintes réglementaires et les changements climatiques, l'ESIA a réuni plusieurs acteurs essentiels de la santé et de la sécurité au travail. Des représentants du ministère du Travail, de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ainsi que des entreprises adhérentes et des acteurs de terrain ont croisé leurs regards. Le ministère a apporté son éclairage sur le cadre juridique, tandis que l'OMS a partagé une vision globale sur la nécessité d'un environnement professionnel favorable à la santé physique et mentale des salariés.

Engagement

À travers cet espace d'échanges, l'ESIA réaffirme son engagement à accompagner les entreprises dans l'identification des risques, le suivi médical et l'amélioration des conditions de travail. En passant d'une logique essentiellement corrective à une véritable culture de prévention, l'ESIA démontre que la santé du travailleur est une composante essentielle de la performance durable. Investir sur l'humain permet ainsi de préserver la santé et les compétences des salariés tout en construisant, dès aujourd'hui, les conditions d'un travail plus sûr, plus sain et plus humain pour demain.