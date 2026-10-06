Madagascar: Réforme des séries au baccalauréat - L'assouplissement apaise les esprits sans clore le débat

5 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R

La poire a finalement été coupée en deux : les nouvelles séries L ; S ; OSE au baccalauréat à partir de la session 2027 sont maintenues, tandis que les anciennes séries deviennent des options. De quoi apaiser les esprits, sans toutefois mettre fin au débat sur la réforme du baccalauréat.

L'application des dispositions liées à la réforme du baccalauréat est maintenue. Selon les explications du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les séries L (Littéraire), S (Scientifique), OSE (organisation-société-économie) demeurent. Néanmoins, afin de permettre aux futurs candidats, en classe de première l'an dernier et en classe de terminale cette année, et qui passeront ainsi le baccalauréat, un réaménagement a été mis en place. Ainsi, pour la prochaine session du baccalauréat, en 2027, et pour cette fois seulement, les séries A1, A2, D et C deviennent des options. A1, A2 et L sont ainsi les options dans la série L, tandis que D, C et S le sont dans la série S. Aucune option, en revanche, pour la série OSE. Les options seront prises en considération dans la conception des sujets d'examen, a-t-il été précisé.

Voir plusAbonnements journauxActualités MadagascarActualités politiquesLa mesure d'assouplissement semble rassurer les futurs candidats, sans clore le débat, dans la mesure où une série de revendications relatives à la formation des enseignants et au programme scolaire, notamment, a été formulée. Le dossier reste ouvert.

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