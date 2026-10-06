Madagascar: CHU d'Ambohimiandra - Don de médicaments reçu pour faire face à la hausse des cas de diarrhées et de bronchiolites

Le directeur du Centre hospitalier universitaire (CHU) d'Ambohimiandra, le Dr Lovaniaina, alerte sur la recrudescence des diarrhées et des bronchiolites chez les jeunes enfants. L'établissement enregistre actuellement entre 5 et 10 cas de diarrhée par jour, principalement chez les enfants âgés de 5 mois à 2 ans. Il rappelle que la vaccination, l'hygiène et une alimentation équilibrée restent les meilleurs moyens de prévention.

Pour soutenir la prise en charge de ces patients, le CHU a reçu, la semaine dernière, un don de médicaments de la part de NC Agency, en partenariat avec Salama et Paramad. Les produits remis ont été sélectionnés en fonction des besoins exprimés par l'hôpital afin de renforcer la disponibilité des médicaments essentiels.

Par ailleurs, cette action marque le lancement de Vita Madagascar 2027, un projet qui ambitionne de promouvoir la santé, le bien-être et la prévention à Madagascar, avec une attention particulière portée aux populations les plus vulnérables. Son point d'orgue est prévu en juillet 2027, à travers un grand rendez-vous national dédié à la santé et à l'innovation. D'ici là, les initiateurs entendent multiplier les actions concrètes sur le terrain et mobiliser de nouveaux partenaires autour de cette démarche solidaire.