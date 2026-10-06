Afrique: Laser Run/Championnat d'Afrique - Une médaille d'or, une d'argent et trois de bronze pour Madagascar

5 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La relève du pentathlon moderne malgache a brillé lors des Championnats d'Afrique de Laser Run disputés à Cape Town, en Afrique du Sud. Avec une médaille d'or, une d'argent et trois de bronze, les jeunes représentants de la Grande île ont confirmé les progrès de la discipline sur la scène continentale.

Les espoirs du pentathlon moderne malgache ont marqué les esprits à l'occasion des African Continental Laser Run Championships organisés à Cape Town. Face à une concurrence relevée, les athlètes de la Fédération malgache de pentathlon moderne (FMPM) ont réalisé une prestation des plus honorables en ramenant au pays un total de cinq médailles. La performance la plus éclatante est revenue à Chricyah, sacrée championne d'Afrique dans la catégorie U9 filles et auteure de la seule médaille d'or malgache. Dans la même catégorie, Nayah s'est offert le bronze, permettant à Madagascar de placer deux athlètes sur le podium.

Chez les U11 garçons, Alex a également décroché une médaille de bronze, tandis que Fahendrena s'est hissée à la deuxième marche du podium en U13 filles, synonyme de médaille d'argent. La cinquième breloque est revenue à Godefroy, médaillé de bronze lors du relais mixte senior disputé avec le Burkina Faso. D'autres représentants malgaches se sont aussi illustrés aux portes du podium. Hendry et Mandresy ont terminé à une prometteuse quatrième place, respectivement chez les U13 et U15 garçons, alors que Miravo a pris le cinquième rang en U11 filles.

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Voir plusAbonnements journauxActualités MadagascarActualités politiquesAu terme de la compétition, la présidente de la FMPM, Nathalie Randriamalala, n'a pas caché sa satisfaction. « La fédération est pleinement satisfaite des résultats obtenus. Nous adressons nos sincères remerciements au Comité olympique malgache pour son soutien constant à l'équipe nationale, ainsi qu'au staff technique qui a accompagné les athlètes tout au long de leur préparation. Nous exprimons également notre gratitude à Joseph Marcel Rakotomalala, président de Malagasy Rugby, qui nous a accueillis lors du regroupement, sans oublier les parents pour leur confiance et leur engagement. Enfin, un immense merci aux athlètes qui ont porté haut les couleurs de Madagascar », a-t-elle déclaré. Ces résultats confirment la montée en puissance du pentathlon moderne malgache et la qualité du travail de formation entrepris ces dernières années auprès de la jeune génération.

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