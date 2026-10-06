Madagascar: Njakatiana au Coliseum - Nostalgie et émotions au rendez-vous

5 Octobre 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Le concert de Njakatiana au Coliseum a tenu toutes ses promesses en réunissant plusieurs générations autour des grands classiques du chanteur. Les fans, venus en nombre, ont apprécié et fredonné les chansons intemporelles comme Zokinay, Somariaka, Mbola Hafa, Mbola Ianao, entre autres.

Parmi les moments forts du concert, le public a particulièrement apprécié la présence de Hery, du groupe Njila, invité sur scène pour reprendre leur célèbre duo Tsy Hirafy, un duo qui date quand même des années 90. L'émotion était également palpable lors de l'interprétation de Tsara Ny Fitiavana aux côtés de sa choriste, un titre qui a également suscité une belle vague de nostalgie dans le Coliseum.

Autre invité de marque, Jacquis Randria a, lui aussi, apporté sa touche à ce grand moment musical placé sous le signe des souvenirs et de la nostalgie.

Si les chansons romantiques ont occupé une place importante dans le répertoire, l'artiste n'a pas oublié des titres plus festifs et identitaires comme Mifalia Fa Malagasy ou encore Vazo Gasy, chaleureusement repris par le public. Les danseurs ont apporté une dimension supplémentaire au spectacle.

Un après-midi résolument tourné vers les anciennes chansons sans oublier les titres les plus récents, qui ont rappelé toute la richesse du patrimoine musical de Njakatiana.

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