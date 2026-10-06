Madagascar: Jazz à l'Institut - La relève assurée

Dans le cadre de la 37e édition de Madajazzcar, l'Institut français de Madagascar (IFM) a accueilli, le vendredi 2 octobre dernier, une après-midi et une soirée entièrement dédiées au jazz.

« Jazz à l'Institut » s'est ainsi imposé comme un véritable moment de rencontre entre générations, où la passion de la musique s'est transmise naturellement d'une scène à l'autre.

Dès 16 heures, les espaces de l'IFM ont résonné au rythme des prestations des élèves de l'Iarivo Art & Music Academy et de l'Aponga Music & Drum School. À travers leurs performances, les jeunes artistes ont partagé leur énergie, leur créativité et leur envie de faire vivre un jazz ouvert aux influences malgaches et contemporaines.

La soirée s'est poursuivie avec le concert de Trade Union, attendu par un public curieux et enthousiaste. Porté par l'improvisation, l'écoute mutuelle et une complicité évidente entre les musiciens, le groupe a offert un voyage musical tout en nuances, confirmant sa place parmi les formations qui participent aujourd'hui au renouvellement du jazz malgache.

Avec ce rendez-vous inédit, l'IFM a rappelé que le jazz est avant tout une histoire de transmission, de dialogue et d'émotions partagées.