Cote d'Ivoire: Formation professionnelle - SOCIDA met ses équipements au service des futurs mécaniciens

La formation professionnelle doit constamment évoluer avec les technologies utilisées dans les entreprises. C'est dans cette logique que SOCIDA a décidé de renforcer les moyens pratiques du Lycée professionnel de Bongouanou en lui faisant don de plusieurs équipements techniques.

La cérémonie de remise s'est tenue mercredi 30 septembre 2026 au siège de l'entreprise à Abidjan, en présence d'une délégation du Ministère Délégué chargé de l'Enseignement Technique.

Le matériel remis comprend trois moteurs, deux boîtes de vitesses automatiques, une boîte de vitesses manuelle, trois crémaillères de direction, une colonne de direction électrique et deux compresseurs de climatisation.

Pour M. Eugène KANGAH, responsable Qualité HSE de SOCIDA, cette opération répond à la volonté de rapprocher davantage les jeunes de la réalité du métier. « Nous avons décidé d'aller un peu plus loin pour mettre à disposition quelques organes automobiles que nous avons, pour que ces jeunes-là puissent vraiment toucher de près la réalité de ce qu'ils voient en théorie », explique-t-il.

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À travers ces équipements, les apprenants pourront notamment développer leur maîtrise des gestes professionnels grâce à des travaux pratiques sur des moteurs, boîtes de vitesses, systèmes de direction et équipements de climatisation.

Former aussi les futurs enseignants

L'enjeu de l'adaptation de la formation aux évolutions technologiques concerne également les enseignants. Jean-Dominique MOREAU, responsable des ateliers de SOCIDA, rappelle que l'entreprise reçoit « des stagiaires mais également les futurs professeurs ».

Cette présence dans les ateliers doit permettre aux futurs formateurs de mieux comprendre les nouvelles technologies et les réalités auxquelles leurs élèves seront confrontés en entreprise.

Le représentant de M. Jean-Louis MOULOT, ministre délégué chargé de l'enseignement technique, M. Saguidi BAKAYOKO, directeur de cabinet a salué une initiative qui répond, selon lui, aux besoins des établissements de formation.

Il a notamment estimé que les équipements « répondent parfaitement » à ces besoins, tout en mettant l'accent sur leur modernité : « C'est du matériel de nouvelle génération, c'est ce qu'ils vont rencontrer dans l'atelier. »

Mais pour le représentant du ministre, l'équipement ne suffit pas. Les formateurs doivent eux aussi être préparés à l'utilisation de ces nouvelles technologies. « Il faut que les formateurs puissent venir, puisque c'est du matériel de nouvelle génération, [et que] des gens qui sont habitués à l'ancien outil apprennent le mécanisme des nouveaux outils pour être aussi à la hauteur, performants pour pouvoir dispenser les cours à nos apprenants », a-t-il souligné.

À travers ce partenariat, SOCIDA entend contribuer à une meilleure articulation entre les connaissances acquises dans les établissements de formation et les compétences attendues par les entreprises.