Cote d'Ivoire: Daloa - Bientôt la première pierre du marché de gros

Le vendredi 2 octobre 2026, à l'occasion d'une rencontre avec les acteurs de la filière café-cacao, Esso Kouadio Maxime, directeur régional de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières du Haut-Sassandra, a annoncé la pose, très prochainement, de la première pierre du futur marché de gros de Daloa.

Il a fait savoir que l'entreprise chargée de l'exécution des travaux a été choisie. Il ne reste plus que le dédommagement et la purge des droits coutumiers pour entamer les travaux. Ledit projet s'inscrit dans un programme de construction de trois marchés de gros à Abidjan, Daloa et Abengourou, destiné à moderniser la commercialisation des produits vivriers dans le pays.

Le futur marché de gros devrait ainsi constituer une infrastructure de regroupement des produits vivriers destinés à l'approvisionnement de Daloa et des localités environnantes, en facilitant leur commercialisation dans de meilleures conditions.

L'objectif est d'améliorer l'approvisionnement des marchés, ainsi que les conditions de stockage et de transport des produits vivriers. Il contribuera à réduire les pertes après la récolte.

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Notons que le projet a été financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale, à travers le Projet de développement des chaînes de valeur vivrières (Pdc2V).