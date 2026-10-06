Tunisie: Présence de mineurs dans les cafés et bars - La réponse du ministère de l'Intérieur

Le ministère de l'Intérieur a affirmé qu'il veille à l'application de la loi afin de protéger les enfants et d'empêcher les mineurs de fréquenter les cafés et les bars. Il a précisé que des campagnes de contrôle périodiques sont menées dans ces établissements à travers les différentes régions du pays afin de constater les infractions et de sanctionner les contrevenants.

Dans une réponse à une question écrite du député Hatem Labbaoui, portant sur les manquements dans l'application de la loi concernant la présence de mineurs dans les cafés et les bars ainsi que leur consommation d'alcool et de drogues, le ministère a également indiqué que les forces de sécurité assurent la sécurisation des abords des établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national.

Cette réponse, publiée lundi sur le site officiel de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), précise que ces interventions visent notamment à lutter contre les différentes formes de violence et les infractions liées aux stupéfiants, ainsi qu'à assurer un climat de sécurité au sein de la communauté éducative.

Le ministère a, par ailleurs, indiqué que ses services interviennent rapidement dès qu'un cas d'exploitation d'enfants ou une menace pour leur sécurité est constaté.

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Les mesures légales nécessaires sont alors prises en coordination avec le ministère public. Celles-ci peuvent notamment aboutir à la fermeture des établissements et des cafés en infraction, précise le ministère de l'Intérieur.