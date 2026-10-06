La Tunisie occupe une place particulière dans les perspectives de développement de GNV. Pour la compagnie italienne de ferries du groupe MSC, le marché tunisien présente encore d'importantes marges de croissance, aussi bien pour le transport de marchandises que pour celui des passagers. Une ambition que son directeur général, Matteo Catani, assume clairement : GNV entend continuer à travailler au développement de ses liaisons avec la Tunisie et étudie notamment la possibilité de faire revenir la ligne directe Civitavecchia-Tunis.

" Le marché tunisien, ce que nous voyons, c'est un grand potentiel", a déclaré Matteo Catani en marge des GNV Awards 2026 organisés à Marrakech. Le dirigeant met notamment en avant le poids de l'activité agricole et industrielle tunisienne et les possibilités encore inexploitées en matière d'échanges avec l'Europe.

Pour GNV, le transport maritime ne se limite pas à une offre destinée aux voyageurs. Il constitue également une infrastructure susceptible d'accompagner les entreprises tunisiennes dans leur accès au marché européen. "Le réseau de ferries peut être vraiment utile au pays et au système économique, industriel et agricole du pays, pour arriver très vite au marché européen", a expliqué le directeur général de la compagnie.

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Une logique qui fonctionne également dans l'autre sens, selon Matteo Catani. Les liaisons maritimes peuvent, à ses yeux, faciliter les échanges dans les deux directions et contribuer plus largement au développement économique et social des territoires et des communautés des deux rives de la Méditerranée.

Une demande déjà observée sur le marché tunisien

Au-delà du fret, GNV identifie également un potentiel important sur le segment des passagers, notamment auprès des Tunisiens résidant en Europe et des touristes intéressés par la destination tunisienne.

Matteo Catani dit avoir pu mesurer personnellement ce potentiel lors d'un séjour effectué en Tunisie durant l'été dernier. Il a notamment visité Djerba, Tunis, Hammamet, Sousse, Monastir ainsi que plusieurs régions de la côte, du nord au sud. Cette expérience, dit-il, a renforcé sa conviction quant aux possibilités de développement du marché tunisien, notamment sur le plan touristique.

Mais c'est surtout l'expérience commerciale de GNV qui semble avoir conforté cette analyse.

La compagnie avait en effet ouvert par anticipation les réservations pour une liaison directe Civitavecchia-Tunis et Tunis-Civitavecchia. Selon Matteo Catani, la réaction du marché avait été particulièrement forte, avec "une très grande demande".

Cette demande n'a toutefois pas débouché, à ce stade, sur le lancement de la liaison. Le processus d'autorisation n'a pas pu être finalisé en raison de "questions bureaucratiques", selon le directeur général de GNV. Pour autant, l'épisode constitue pour la compagnie un indicateur important. "La demande a été là, très intéressante", souligne Matteo Catani, qui considère cette expérience comme une confirmation du potentiel du marché tunisien.

Une ligne directe à l'étude pour 2027

La perspective d'une reprise de cette liaison reste donc ouverte. Interrogé sur la possibilité d'expérimenter la ligne directe Civitavecchia-Tunis en 2027, Matteo Catani n'a pas annoncé de lancement définitif, mais a livré une réponse qui laisse entrevoir une poursuite des démarches : "De notre côté, on travaille dans cette direction".

Par ailleurs, la compagnie se dit prête à travailler dans le cadre des relations bilatérales entre l'Italie et la Tunisie, que Matteo Catani rattache notamment à l'accord signé entre les deux gouvernements en juillet dernier. L'objectif affiché est de contribuer au développement des liaisons maritimes entre les deux pays, d'accompagner l'augmentation des échanges et de proposer aux passagers une offre davantage adaptée à l'évolution de leurs besoins.

La Tunisie figure déjà parmi les marchés nord-africains desservis par GNV. Dans son bilan des neuf premiers mois de 2026, la compagnie indique que les volumes de passagers en Afrique du Nord restent orientés positivement, avec des performances en Tunisie et au Maroc globalement conformes à celles de 2025, tandis que l'Algérie poursuit la consolidation de ses résultats.

Pour GNV, l'enjeu tunisien dépasse donc la seule saison estivale. Il s'inscrit dans une stratégie visant à renforcer progressivement les échanges de personnes et de marchandises entre la Tunisie et l'Europe.