Tunisie: Coupures d'eau dans plusieurs zones du Grand Tunis à partir d'aujourd'hui

Plusieurs zones du Grand Tunis connaissent, depuis ce mardi 6 octobre 2026, des perturbations et des interruptions dans l'approvisionnement en eau potable, pour une durée de 36 heures, a annoncé la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

La reprise de l'approvisionnement est prévue progressivement à partir de 13 heures, mercredi 7 octobre 2026, précise la SONEDE.

Les perturbations concernent notamment plusieurs quartiers relevant des délégations de La Marsa, Le Kram, Carthage, El Khadhra, La Goulette et La Soukra.

À La Marsa, sont concernés notamment les quartiers Bou Selsela et Borj El Khok, ainsi que les quartiers Ettabak, El Hokkèm, Sidi Daoud et Baher Lazreg.

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Au Kram, les perturbations toucheront notamment Le Kram Ouest, les Jardins de Carthage et Aïn Zaghouan Nord et Sud. À Carthage, le quartier Mohamed Ali et Carthage Byrsa sont également concernés.

Les Berges du Lac 1, relevant de la délégation d'El Khadhra, figurent aussi parmi les zones touchées. À La Goulette, les perturbations concernent notamment les Berges du Lac 2, le quartier Taïeb Mhiri, les quartiers El Wahat et Essalama ainsi que L'Aouina. À La Soukra, le quartier Dar Fadhal est également concerné.

Des travaux de protection contre les inondations à l'origine des perturbations

Selon la SONEDE, ces perturbations interviennent dans le cadre de la poursuite des travaux du projet de protection de la région de La Marsa contre les inondations et de couverture du lit de l'oued Ettabak, au niveau de la rue Ibn Rachiq, à Baher Lazreg.

Au cours de ces travaux, il a été constaté qu'une conduite principale de distribution d'eau, d'un diamètre de 1 000 millimètres, se trouvait sur le tracé du chantier, entravant ainsi la poursuite des travaux dans les délais initialement prévus.

La SONEDE indique que cette situation a rendu nécessaire, en urgence, le déplacement de cette conduite, entraînant les perturbations actuelles dans l'approvisionnement en eau potable.