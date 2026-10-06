Tunisie: Stade Taïeb Mhiri - La FTF accélère le processus de mise à niveau selon les normes de la CAF

La Fédération tunisienne de football (FTF) a entamé une nouvelle étape dans le processus de mise à niveau du stade Taïeb Mhiri de Sfax, en vue de sa conformité aux normes de la Confédération africaine de football (CAF).

Une réunion de travail consacrée à ce dossier s'est tenue lundi 5 octobre 2026 au siège du gouvernorat de Sfax, sous la supervision du gouverneur de la région, en présence notamment du vice-président de la FTF et membre du bureau fédéral chargé de la sélection nationale A, du secrétaire général de la municipalité de Sfax, du délégué régional à la Jeunesse et aux Sports ainsi que de plusieurs cadres du gouvernorat.

La rencontre a permis d'examiner les différents aspects techniques et logistiques nécessaires à la mise à niveau du stade, avant une visite de terrain destinée à évaluer l'état des installations et leur conformité aux exigences du cahier des charges de la CAF.

Selon la FTF, le stade Taïeb Mhiri figure parmi les enceintes sportives tunisiennes ayant enregistré des avancées importantes dans les travaux d'aménagement et dans la satisfaction des conditions requises pour son homologation.

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Le Taïeb Mhiri présenté comme une priorité

La Fédération a réaffirmé son engagement à accompagner les travaux d'aménagement du stade et à fournir l'appui technique nécessaire, faisant de cette infrastructure une priorité dans la phase actuelle.

L'objectif est notamment de permettre aux clubs tunisiens et aux sélections nationales de disputer leurs rencontres continentales dans les meilleures conditions, alors que la mise aux normes des infrastructures sportives constitue un enjeu majeur pour le football tunisien.

Parallèlement au dossier du stade Taïeb Mhiri, la FTF indique poursuivre le suivi des autres stades et infrastructures sportives du pays susceptibles d'être concernés par les procédures de mise à niveau.

La Fédération affirme également intensifier ses contacts et ses interventions directes auprès de la CAF et de l'autorité de tutelle afin d'accélérer les procédures d'homologation et de finaliser, dans les meilleurs délais, le processus de mise à niveau des enceintes concernées.