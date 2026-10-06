Tunisie: Dattes tunisiennes - Vers une stratégie durable pour renforcer la compétitivité et diversifier les marchés

6 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a appelé lundi à adopter une approche globale pour préparer la saison des dattes, couvrant l'ensemble de la filière, de la production au stockage et à la commercialisation, afin d'améliorer la valorisation du produit et sa compétitivité à l'étranger.

Lors d'une réunion consacrée aux préparatifs de la saison, M. Abid a souligné la nécessité de soutenir notamment les petits agriculteurs, considérés comme un maillon essentiel de la filière, et de renforcer leurs capacités ainsi que les moyens de commercialiser leur production.

Le ministre a annoncé l'élaboration, en concertation avec les parties concernées, d'un plan spécifique de promotion des dattes, sur le modèle de celui consacré à l'huile d'olive. Cette stratégie vise à renforcer la présence des dattes tunisiennes sur les marchés internationaux et à diversifier leurs débouchés.

Elle privilégiera une promotion ciblée, adaptée aux spécificités des marchés et à la demande internationale, en mettant notamment en avant les dattes comme produit sain.

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Abid a également appelé à passer d'une promotion saisonnière à une stratégie durable, fondée sur l'anticipation des besoins des marchés et le développement de la consommation intérieure tout au long de l'année.

La réunion a porté sur le financement de la filière, le stockage, les coûts de transport et de main-d’œuvre, ainsi que les fluctuations climatiques et leurs effets sur le secteur.

Les participants ont aussi insisté sur le développement des produits dérivés et des industries de transformation afin d'accroître la valeur ajoutée et d'ouvrir de nouveaux débouchés à l'exportation.

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