Madagascar: Imerinkasinina - Deux blessés graves lors d'une course sauvage

Deux motos se sont violemment percutées lors d'une course sauvage à Imerinkasinina, faisant deux blessés graves. Les deux motards ont dû être évacués d'urgence pour recevoir des soins. Le choc frontal, particulièrement violent, relance une nouvelle fois les inquiétudes des riverains face à la multiplication des courses clandestines de deux-roues dans le secteur.

Malgré les accidents qui se répètent et les vies déjà fauchées dans des circonstances similaires, le phénomène semble persister. Imerinkasinina serait ainsi devenu, notamment certains après-midis, le théâtre de véritables courses sauvages opposant de jeunes conducteurs à moto. Pourtant, le site n'est nullement aménagé pour accueillir des compétitions de sports motorisés. La configuration de la route, notamment son inclinaison destinée à faciliter l'évacuation des eaux, rend par ailleurs les déplacements à grande vitesse particulièrement dangereux.

Des accidents à répétition, mais toujours pas de véritable dispositif dissuasif : c'est précisément ce que déplorent les riverains, qui sollicitent une présence policière régulière afin de prévenir les comportements à risque et de protéger les usagers de la route comme les habitants. Le phénomène serait particulièrement visible le mercredi après-midi et durant les week-ends, périodes où Imerinkasinina attirerait de nombreux jeunes adeptes de courses sauvages, parfois sous l'emprise de l'alcool.

Au-delà de ce nouvel accident, les habitants appellent donc les autorités à prendre des mesures concrètes avant qu'un nouveau drame ne survienne. La multiplication des accidents pose désormais la question de la sécurisation du site et de la nécessité d'une surveillance accrue, notamment durant les périodes où ces rassemblements sont les plus fréquents.

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