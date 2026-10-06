Madagascar: Volley/Championnat de Madagascar - Les GNVB dames sacrées championnes au forceps

Le championnat de Madagascar de volley-ball première division a livré son verdict, samedi, dans une ambiance électrique au Gymnase couvert d'Ankorondrano. Les formations de la Gendarmerie nationale de volley-ball (GNVB) ont confirmé leur suprématie en conservant leurs titres, aussi bien chez les hommes que chez les dames.

Comme lors des deux dernières éditions, la finale masculine opposait les deux équipes du GNVB. Plus expérimenté et mieux armé physiquement, le GNVB 1 a pris le dessus sur le GNVB 2 en quatre sets (25/20, 22/25, 25/15, 26/24) pour décrocher un 16e sacre national. « Le résultat était attendu. Les deux équipes s'entraînent ensemble toute l'année et se connaissent parfaitement. Le GNVB 1 a bénéficié d'un léger avantage grâce à une gestion plus large de son effectif durant les phases de groupe. Pour le GNVB 2, l'enchaînement des matchs dans une poule relevée a sans doute pesé physiquement », a expliqué l'entraîneur Eric Randriamparany.

La finale féminine entre le GNVB et SQUAD-X a, quant à elle, tenu toutes ses promesses. Dans un remake de la finale 2025, les joueuses de SQUAD-X ont longtemps cru tenir leur revanche. Après avoir remporté le premier set (25/11), elles ont vu les protégées de Tahiry Dinasoa Andrianaivo revenir dans la partie (25/19), avant de reprendre l'avantage dans la troisième manche (25/13). Dos au mur, les gendarmes ont réagi avec autorité en égalisant à deux sets partout (25/10). Le tie-break a offert un scénario totalement irrespirable. SQUAD-X a pourtant pris les commandes dès l'entame de la manche décisive et semblait se rapprocher du titre.

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Voir plusAbonnements journauxActualités MadagascarActualités politiquesLes joueuses de Bouda ont conservé leur avance durant une bonne partie du set, menant notamment 9-8 puis 12-9. Face à la pression, les gendarmes ont néanmoins refusé de céder. Plus disciplinées dans les échanges décisifs, elles sont revenues progressivement au score pour recoller à 12-12. SQUAD-X a repris l'avantage à 13-12, puis s'est même offert une balle de match à 14-13, faisant retenir son souffle à tout le gymnase. Mais au moment de conclure, Fifih et ses coéquipières ont fait preuve d'un remarquable sang-froid.

Solides en défense et plus efficaces dans les derniers points, elles ont sauvé cette occasion de sacre avant d'aligner trois points consécutifs. Renversant une situation qui semblait compromise quelques minutes plus tôt, les joueuses du GNVB ont finalement arraché la victoire 16-14, au terme d'un duel haletant qui a tenu en haleine les nombreux spectateurs présents jusqu'au dernier échange. « Le tie-break a été particulièrement éprouvant. Nous avons insisté sur la concentration et sur l'importance de ne pas offrir de points gratuits à l'adversaire. Malgré la pression, les joueuses ont su retrouver leurs repères au bon moment », a souligné Tahiry Dinasoa Andrianaivo.

Pour Sarah, cette quatrième couronne nationale a revêtu une saveur toute particulière. La joueuse du GNVB a en effet reçu le plus beau des cadeaux d'anniversaire en soulevant, le jour même de sa célébration, un nouveau titre de championne de Madagascar. Très émue après la rencontre, elle a salué la réaction de son équipe dans les moments difficiles : « C'est le plus beau cadeau d'anniversaire que le GNVB pouvait m'offrir aujourd'hui. Je suis très heureuse. Il y a eu quelques moments de flottement, mais les joueuses ont su rapidement se ressaisir. Nous avons également commis beaucoup de fautes dans les deuxième et troisième sets, ce qui a permis à l'adversaire de reprendre confiance et de revenir dans le match », a-t-elle confié.

De son côté, l'entraîneur de SQUAD-X, Bouda, regrettait surtout un manque de concentration dans les moments clés. La Fédération malgache de volley-ball enchaînera désormais avec les championnats de Madagascar U23 à Antsirabe, puis le rendez-vous national réservé aux vétérans.