Afrique: Judo/Mondiaux - Natacha Razafindrakalo tombe face à Wenna

Une entrée en matière remarquée pour Natacha Razafindrakalo. Pour sa première participation aux championnats du monde seniors, la judokate malgache, classée 61e mondiale dans la catégorie des -48 kg, a signé une victoire de prestige, hier dimanche à Bakou, avant de s'incliner au deuxième tour devant la Chinoise Wenna Zhuang, 4e mondiale.

Pour son premier combat sur le tatami mondial, Razafindrakalo a créé la sensation. Opposée à l'Azerbaïdjanaise Shafag Hamidova, 34e mondiale, elle n'a eu besoin que d'une minute 13 secondes pour s'imposer par ippon. Une performance particulièrement encourageante pour la Malgache, qui signait ainsi son premier succès face à une adversaire mieux classée qu'elle au niveau mondial. Face à Zhuang, la marche était plus haute. La Chinoise, 4e au classement mondial, était l'une des têtes de série de cette catégorie.

Elle avait notamment décroché l'argent au Grand Chelem de Paris et à celui d'Oulan-Bator en 2026, confirmant son statut parmi les meilleures mondiales. « Elle a été éliminée mais elle a fait un combat extraordinaire au premier tour, contre une Azérie de très haut niveau, 34e mondiale, qui a battu la championne du monde Assunta. Et pour une première participation à un championnat du monde, c'est pas mal. Cette victoire a aussi permis à Natacha de décrocher 200 points, des points précieux pour les qualifications pour les Jeux olympiques LA 2028. On a bien travaillé le mental samedi et ce matin (ndlr hier) pour qu'elle puisse s'exprimer au mieux », a déclaré Mamy Randriamasinoro, directeur de la haute performance et de la qualification olympique.

Voir plusAbonnements journauxActualités MadagascarActualités politiquesMême si l'aventure s'arrête au deuxième tour, Natacha Razafindrakalo quitte donc Bakou avec une victoire qui compte. La judokate de 22 ans reste sur une saison intéressante, marquée par son titre à l'African Open de Johannesburg, le 28 juin dernier. Elle avait également terminé septième des Championnats d'Afrique seniors en avril. Deux autres judokates vont encore entrer en action, à savoir Zo Andriambololona, engagée chez les -78 kg, et Laura Rasoanaivo, chez les -70 kg. Cette dernière, 21e mondiale, doit notamment croiser la Roumaine Serafima Moscalu, classée 27e.

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