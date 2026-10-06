Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Des étudiants congolais bénéficient de la bourse turque

L'ambassade de Turquie au Congo a remis, le 5 octobre, à Brazzaville des documents de voyage et d'inscription aux étudiants congolais bénéficiaires de la bourse d'études dans des universités turques.

Au titre de l'année académique 2026-2027, après une campagne lancée en janvier dernier, onze étudiants congolais ont été sélectionnés pour bénéficier des études complètes. La bourse d'étude couvre le billet d'avion aller-retour, l'accompagnement pour les démarches d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur, les frais de scolarité, l'hébergement, les allocutions mensuelles, l'assurance maladie, ainsi que les frais liés aux cours de langue turque.

Dans son discours prononcé en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur, l'ambassadeur de Turquie au Congo, Hilmi Ege Turemen s'est dit « très heureux » qu'un nombre croissant des jeunes congolais choisissent chaque année son pays pour leurs études universitaires. Il a tenu à féliciter les étudiants qui ont rempli les conditions d'admission au titre de l'année 2026-2027. Il se réjouit aussi de ce que quelques élèves de l'école internationale turco-congolaise Maarif figurent parmi les bénéficiaires de ces bourses d'études.

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« Chers étudiants, je vous encourage à donner le meilleur de vous dans vos études, à vous intégrer dans la communauté turque, afin de mieux apprécier la beauté culturelle, artistique et linguistique de votre pays d'accueil. Une fois vos études terminées, je suis confiant que vos compétences seront d'une grande utilité à votre pays le Congo », a déclaré l'ambassadeur.

Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, l'ambassadeur a fait savoir que le gouvernement turc octroie chaque année des bourses d'études aux jeunes congolais désireux de poursuivre leurs études supérieures en Turquie. « Le Congo et la Turquie entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération dans plusieurs domaines dont celui de l'éducation. Cette coopération fructueuse a permis à plusieurs promotions d'étudiants de bénéficier des programmes de bourses d'études dénommés « Türkiye Burslari », a rappelé le diplomate.

Renforcer les liens entre les ministères de l'Enseignement supérieur des deux pays

Après s'être félicité de l'excellence des relations de coopération existantes entre le Congo et la Turquie, l'ambassadeur s'est adressé à la ministre de l'enseignement supérieur en ces termes : « Nous sommes également témoins de votre implication sur les grands dossiers liés à l'enseignement supérieur et nous saisissons cette occasion pour vous féliciter une fois de plus pour la confiance qui vous a été renouvelée à ce poste ».

Par ailleurs, le diplomate a émis le souhait que le Conseil de l'enseignement supérieur (Yôk) de son pays établisse un lien avec le ministère de l'Enseignement supérieur du Congo. Dans ce cadre, il a invité la ministre Delphine Edith Emmanuel à effectuer une visite officielle en Turquie pour des échanges avec son homologue turc.

De son côté, la ministre de l'Enseignement supérieur a appelé les étudiants bénéficiaires de la bourse à prendre conscience de l'opportunité offerte par la Turquie, et à donner le meilleur d'eux-mêmes. La cérémonie a été aussi marquée par le témoignage d'un ancien étudiant congolais bénéficiaire de la bourse d'études turque, Trésor Mampouya. Depuis quelques années, il fait désormais partie du personnel de l'ambassade de la Turquie au Congo.

A cette occasion, il a exhorté la nouvelle vague au travail, au respect des règles du pays d'accueil, à l'apprentissage de la langue turque, etc. Rappelons que l'an dernier, vingt et six étudiants congolais avaient été sélectionnés. Chaque année, le nombre d'étudiants boursiers varie en fonction des demandeurs.