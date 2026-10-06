Congo-Kinshasa: 50 pêcheurs sensibilisés à la prévention de la maladie du sommeil à Bandundu

Cinquante pêcheurs ont été sensibilisés lundi 5 octobre à Bandundu, dans la province du Kwilu, sur les moyens de prévenir, dépister et prendre en charge la maladie du sommeil. L'activité a été menée par le Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine dans le Kwilu.

Une attention particulière a été accordée à ces professionnels régulièrement présents dans les zones de pêche et le long des cours d'eau.

Au cours de cette séance, les pêcheurs ont été informés sur les modes de transmission de la maladie, les signes qui doivent alerter ainsi que les mesures à prendre pour réduire les risques.

L'objectif est de leur permettre de mieux se protéger, mais également de reconnaître rapidement les premiers signes et de consulter dans une structure de santé.

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Pour le Dr Patou Nganzobo, coordonnateur du Programme national de lutte contre la maladie du sommeil dans le Kwilu Nord, cette sensibilisation répond à une réalité observée sur le terrain chez les pêcheurs.

Les responsables sanitaires de Bandundu les invitent ainsi à rester attentifs à leur état de santé et à ne pas attendre une aggravation des symptômes avant de consulter.

Une maladie transmise par la mouche tsé-tsé

Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), la maladie du sommeil, ou trypanosomiase humaine africaine, est une maladie tropicale potentiellement mortelle en l'absence de traitement. Elle est transmise à l'être humain par la piqûre d'une mouche tsé-tsé infestée, du genre Glossina.

L'OMS précise que la piqûre peut provoquer une rougeur au point d'infection. Dans les semaines qui suivent, la personne infectée peut notamment présenter de la fièvre, des ganglions, des douleurs musculaires et articulaires, des maux de tête ou encore de l'irritabilité.

À un stade avancé, l'infection atteint le système nerveux central et peut entraîner des troubles du sommeil, de la personnalité et de la coordination, ainsi que des difficultés à parler ou à marcher. Le dépistage et la prise en charge précoces restent donc essentiels.